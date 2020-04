Le RC Lens de retour en Ligue 1, les supporters Sang et Or jubilent

Cinq ans plus tard. Deuxième de Ligue 2, derrière le FC Lorient, le RC Lens va retrouver la Ligue 1 la saison prochaine après l’arrêt de la saison acté, ce jeudi, par la LFP en raison de la pandémie de coronavirus. A la plus grande joie de ses supporters considérés parmi les meilleurs de France.

Des fans frustrés la saison dernière. Après avoir terminé à la 5e place synonyme de barrage, le club nordiste avait écarté le Paris FC puis Troyes, le club nordiste avait manqué de peu la montée contre Dijon. De quoi donné un plus de saveur à ce retour dans l’élite, même s’il a un goût particulier en raison de la crise sanitaire dans le pays.

«Dans un moment complexe, et au bout d’une saison que nous aurions tous aimé complète, je ne peux que me réjouir de la décision de la Ligue de Football Pro, qui dans ses décisions relatives aux modalités de fin de la saison 2019-2020 a prononcé la montée en Ligue 1 Conforama du Racing Club de Lens. Ce sont des actes sages et justes selon moi», a déclaré le président lensois Joseph Oughourlian, qui n’a pas manqué d’avoir une pensée pour «ce peuple du Nord qui chaque jour, soignants, commerçants, agents publics, se battent contre la pandémie. Qu’ils en soient remerciés, ils font notre admiration et puisse ce moment leur donner un surcroît de bonheur et de force.»

Il a également rendu hommage à «ce merveilleux public qu’est le peuple Lensois. Sa fidélité, son soutien n’ont jamais été démenti. Sa ferveur, sa croyance en nous donc en eux, chacune de ses manifestations m’obligent à avoir une sincère admiration envers lui. Je sais qu’aujourd’hui le peuple lensois est fier, et quel bonheur pour nous d’y contribuer en ces moments difficiles de crises sanitaires et sociales.»

Des supporters qui ont partagé leur bonheur sur les réseaux sociaux avant de pouvoir à nouveau enflammer le stade Bollaert la saison prochaine. Pour le plus grand plaisir des amoureux des Sang et Or et des amateurs de la Ligue 1 en général.

La nouvelle est tombée, l'émotion est grande



De chez vous, envoyez vos photos et vidéos de joie !#FierDEtreLensois #rclens pic.twitter.com/BtGwzLGbeC — Racing club de Lens (@RCLens) April 30, 2020

Seule à Tourcoing c’est mes chats qui trinquent





ON EST EN LIGUE 1 PUTAIN pic.twitter.com/NGGwVgGeov — Kyzkot (@restegroupir) April 30, 2020

La joie est grande, mais contenue , j’explose dans quelques minutes pic.twitter.com/xnRy9zTvav — Len-95 (@Len952) April 30, 2020

26.609 spectateurs : l'affluence moyenne du RC Lens en Ligue 2 cette saison (la 5e plus important de France).





Vivement le retour du football et des stades pleins... pic.twitter.com/pT4vxpFUyw — Actu Foot (@ActuFoot_) April 30, 2020

Si il y a bien des supporters qui méritent la Ligue 1, c'est ceux du RC Lens. pic.twitter.com/UAqmbKCsuy — Omada (@omada_pronos) April 30, 2020

De revoir ce club ce public ce stade en ligue 1 sa fait quand même plaisir #football #lens #ligue1 #Passion pic.twitter.com/wUacaIin0F — SaM L'lypieN (@lemarocain75) April 30, 2020

LE MEILLEUR PUBLIC DE FRANCE LE RACING CLUB DE LENS EST DE RETOUR EN L1 ! A POIIIIIIIIIIIIIIIIIL pic.twitter.com/s8OFVMUUl8 — RADOVAGRADIT (@Val_trnt) April 30, 2020

On est en ligue 1 !

Peuple lensois, merci pour votre soutien tout au long de cette année, un peu particulière certes mais l’essentiel est la !

On se retrouve la saison prochaine.

Prenez soin de vous https://t.co/IGW74us3Oy — Gaëtan Robail (@GaetRobail) April 30, 2020