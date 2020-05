Mark Cavendish grimpe «l’Everest» sur son home-trainer

Qui a dit que Mark Cavendish n’était qu’un pur sprinteur ? Pendant cette période de confinement, l’homme de l’Ile de Man s’est découvert des vertus de grimpeur en escamotant un dénivelé positif de 8 848 mètres, équivalent de l'Everest, sur son home-trainer.

«Je viens de franchir l’Everest avec Luke Rowe. L'idée nous est venue quand nous avons appris que le temps serait mauvais», a posté sur les réseaux sociaux le Britannique aux 30 victoires d’étape sur le Tour de France avec une capture d'écran de son exploit. Et d’ajouter : «Je tire mon chapeau à quiconque ayant réussi ce défi». Pour le relever, le coureur, âgé de 34 ans, a parcouru la distance de 211 kilomètres en 10h 37m et 32 secondes.

Deux semaines plus tôt, l’Italien Giulio Ciccone, meilleur grimpeur du Tour d'Italie 2019, avait de son côté grimpé 10 397 mètres de dénivelé positif sur une distance de 254 km en 11h 19 min depuis son balcon. Malgré un ravitaillement constant, il avait perdu plus de deux kilos et avait assuré ne jamais avoir autant souffert sur un vélo.

Mi-avril, le Gallois Geraint Thomas avait lui pédalé 36 heures sur des rouleaux (3 fois 12 heures par jour) pour récolter près de 350 000 euros de fonds afin de venir en aide au personnel du système de santé publique britannique dans la lutte contre le coronavirus au Royaume-Uni.

Just Everested, vEverested, whatever you call it, with @LukeRowe1990.



We had the idea when we knew the weather would be bad.



I take my hat off to anyone who’s completed it in whatever capacity, it was grim.





8848m altitude in a single climb.



211km.



10hours 37minutes 32seconds. pic.twitter.com/G4JvyZo7WW

— Mark Cavendish (@MarkCavendish) May 1, 2020