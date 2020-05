Coupe du Roi : la Real Sociedad et l'Athletic Bilbao sont d'accord pour jouer la finale devant leur public

Les clubs espagnols de la Real Sociedad et l’Athletic Bilbao ont annoncé par communiqué avoir demandé à la fédération espagnole de disputer la finale de la Coupe du Roi devant leur public.

Les deux clubs basques devaient se rencontrer initialement le 18 avril au stade de la Cartuja de Séville. Repoussée en raison de la pandémie de coronavirus qui touche le pays, la rencontre devrait se tenir cet été.

«Après s’être réunis avec le président de la fédération espagnole de football (RFEF), les présidents de l'Athletic Club et de la Real Sociedad, clubs finalistes de la Coupe du Roi 2019-2020, se sont mis d'accord pour demander à la RFEF que la finale de cette coupe soit célébrée en présence de public et de manière officielle à une date qui reste à déterminer, en accord entre les trois parties, ont écrit les deux clubs dans un communiqué diffusé lundi. Le désir et la volonté des deux clubs a toujours été, hier et aujourd'hui, de jouer la finale en présence de nos supporters. (...) L'Athletic Club et la Real Sociedad souhaitent donc que la RFEF garantisse que la finale de cette Coupe sera bien disputée et qu'elle gardera un caractère officiel.»

Pour rappel, la Real Sociedad avait obtenu son billet pour la finale en battant le Petit Poucet Mirandés en demi-finale, tandis que l'Athletic Bilbao s'était pour sa part défait de Grenade (1-0, 2-1) pour accéder à la première finale 100% basque de l'histoire de la compétition.