Coronavirus : la reprise de la saison de cyclisme fixée au 1er août, pas de nouveau report pour le Tour de France

Il était très attendu. Et les amateurs de vélo ne seront pas déçus. L’UCI a publié, ce mardi, le nouveau calendrier, fortement bouleversé par la pandémie de coronavirus, avec une reprise fixée au 1er août et les dates des trois grands tours, dont le Tour de France maintenu à la fin du mois d’août.

Le retour sur les routes reste dépendant de l’évolution de la crise sanitaire. Mais si toutes les conditions sont réunies, la saison reprendra son cours du côté de l’Italie avec les Strade Bianche, puis Milan-San Remo une semaine plus tard (8 août). Deux épreuves remportées l’année dernière par le Français Julian Alaphilippe, qui sera l’une des principales attractions de la Grande Boucle après sa formidable épopée l’an passé.

Et si les annonces du gouvernement sur l’interdiction des événements sportifs rassemblant plus de 5.000 personnes jusqu'à septembre avaient laissé craindre un nouveau report, le départ du Tour de France a été maintenu à Nice le 29 août prochain, pour une arrivée le 20 septembre sur les Champs-Elysées. Avant de se rendre sur la Côte d’Azur, le Tour de Pologne (5-9 août) et le Critérium du Dauphiné (12-16 août), réduits à seulement cinq étapes, pourront servir de préparation, alors que les championnats nationaux devraient être organisés du 20 au 23 août.

En parallèle du Tour se tiendront également Tirreno-Adriatico (8-14 septembre), mais aussi le GP de Québec (11 septembre) et le GP de Montréal (13 septembre). Un programme qui risque de contraindre les équipes et les coureurs à faire des choix.

Comme après les Championnats du monde en Suisse (20-27 septembre) avec les plus grandes courses d’un jour entre la Flèche Wallonne (30 septembre), Liège-Bastogne-Liège (4 octobre), l’Amstel Gold Race (10 octobre), Gand-Wevelgem (11 octobre), ou encore le Tour des Flandres (18 octobre). La grande majorité de ces Classiques se chevauchera avec le Tour d’Italie (4-25 octobre). Tout comme le Tour d’Espagne (20 octobre-8 novembre) avec le Giro, puisque la Vuelta s’élancera avant la fin de l’épreuve italienne. Mais aussi deux des plus grands Monuments que sont Paris-Roubaix (25 octobre) et le Tour de Lombardie (31 octobre) qui se dérouleront pendant le dernier grand Tour de l’année. Si la crise sanitaire ne pousse pas l’UCI à revoir une nouvelle fois sa copie…