Poursuivi pour exhibition sexuelle, le joueur d’Angers présente ses excuses

Deux jours après avoir été interpellé et placé en garde à vue pour exhibition sexuelle, Farid El Melali est sorti du silence. L’attaquant du SCO Angers a présenté ses excuses avec un message publié sur son compte Instagram.

«Je tiens à présenter mes excuses à ma famille, mes amis ainsi que tous les supporters de mon cher club et mes compatriotes algériens. Tout ce qu’il s’est passé m’a en effet atteint mais m’a rendu plus fort et beaucoup plus conscient des valeurs et principes que je me dois de préserver», a posté l’international algérien, qui a indiqué avoir vécu ces derniers jours «une période très compliquée, que ce soit moralement ou physiquement».

«Faire face aux critiques et aux jugements est difficile, je comprends l'acharnement des personnes qui ont reçu l’information, car nul ne peut tolérer ce genre d’actes», a-t-il également écrit.

Farid El Melali aurait été surpris, lundi soir, par des voisins en train de se masturber dans la cour privée d’un immeuble devant le logement d’une voisine, qui a porté plainte. Entendu par la police, le joueur a reconnu les faits. Il a également admis avoir été l’auteur de faits similaires commis quelques semaines plus tôt sans qu’il n’ait pu être identifié par la victime.

Remis en liberté avec une convocation au tribunal, il sera jugé cet été dans le cadre d’une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC). Il encourt jusqu’à un an de prison et 15 000 euros d’amende.