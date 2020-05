Vidéo : reprise avec un masque et des gants pour Zinedine Zidane avec le Real Madrid

Le Real Madrid ne badine pas avec les règles sanitaires. A l’image de Zinedine Zidane. L’entraîneur français est apparu avec un masque chirurgical et des gants en plastique pour le retour à l’entraînement du club madrilène, ce lundi 11 mai, après deux mois de pause forcée en raison de la pandémie de coronavirus.

C’est ainsi que l’ancien meneur de jeu de l’équipe de France a dirigé la séance commencée à 10h sur les terrains de Valdebebas. Ses joueurs, dont Eden Hazard, qui retrouvait le chemin de l’entraînement trois mois après sa blessure à la cheville droite, ont également dû suivre un protocole très strict pour éviter toute propagation du Covid-19.

Même si aucun d’entre eux n’a souffert de symptômes du coronavirus tout au long du confinement, Sergio Ramos et ses coéquipiers ont dû notamment arriver séparément, déjà en tenue, gantés et masqués, se faire prendre la température et être au maximum six sur un même terrain. En revanche, ils n’avaient pas l’obligation de porter quelconque protection pendant l’activité physique.

Ces mesures draconiennes sont imposées à l’ensemble des clubs espagnols pour l’instant autorisés à organiser des séances individuelles d’entraînement. Ils pourront ensuite passer à des séances en petits groupes, avant d’envisager une reprise du championnat, interrompu à l’issue de la 27e journée, qui pourrait avoir lieu le 20 juin. Avec l’ambition pour Zinedine Zidane et les Merengues de combler leurs deux points de retard sur le Barça pour espérer décrocher le 34e titre de champion de l’histoire du club.