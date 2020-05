Un tournoi au Qatar cet été avec le PSG, Lyon, Lille et les Verts ?

Pour préparer la prochaine saison de Ligue 1, le PSG, Lyon, Lille et Saint-Etienne pourraient se retrouver au Qatar au mois de juillet afin d'y disputer un tournoi amical.

L’occasion aussi pour les Parisiens et Lyonnais, toujours engagés en Ligue des Champions, d’hausser leur niveau de forme de plusieurs crans avant la reprise de la plus prestigieuse des deux coupes européennes qui pourrait avoir lieu dès le début du mois d’août, avec le huitième de finale retour entre la Juventus Turin et l’OL.

D’après RTL, la tenue d’un tel tournoi dépend évidemment de l’évolution de la crise sanitaire liée à la propagation du coronavirus. Si le Qatar est peu touchée par l’épidémie mondiale (14 morts), le nombre de cas a néanmoins bondi ce jeudi de 1.733, un record en vingt-quatre heures.

L’entrée sur le territoire national reste pour l’heure interdite aux ressortissants étrangers, et le port du masque sera obligatoire dans les lieux publics à partir de ce dimanche. Une législation susceptible d'évoluer d'ici à juillet.