«Nadal-Djokovic, c’est fabuleux (…) mais j’aime Kyrgios» : Yannick Noah donne sa préférence

Yannick Noah a indiqué qu’il était admiratif de Nick Kyrgios, joueur souvent décrié sur le circuit ATP pour ses frasques et ses colères récurrentes.

Dans une longue interview accordée à L’Equipe lundi dans le cadre de ses 60 ans, le dernier vainqueur français de Roland-Garros s’est confié sur plusieurs points, et notamment sur les joueurs actuels du circuit.

S’il a confié son admiration pour Roger Federer qu’il place en tête de liste, il a également indiqué qu’il était fan des joueurs avec un fort caractère, comme Nick Kyrgios. «Ce qui me plait, c'est quand un nouveau joueur bouscule la hiérarchie, a-t-il expliqué. Quand il bat un ou deux tops 3. J'aime voir ce qu'un nouveau joueur propose. Le bras de fer Nadal-Djoko(vic), c'est fabuleux, ça joue monstrueux, mais c'est juste que j'ai déjà vu le match mille fois. C'est pour ça que j'aime (Nick) Kyrgios. Parce qu'il propose autre chose.»

Souvent critiqué et pointé du doigt, l’Australien reste un excellent joueur pour Yannick Noah. «Quand je vois qu'il fait un service à la cuillère parce que Rafa se tient six mètres derrière la ligne de fond de court, je suis comme un fou, confie l’ancien capitaine des équipes de France de Coupe Davis et de Fed Cup. Après je suis aussi fou de rage à cause de la réaction des c****** qui disent que c’est un manque de respect. Ces gens ne comprennent rien. Si tu joues 'normalement' contre Rafa, tu prends 3, 3 et 3 après avoir réussi un super match. Si tu ne tentes rien tu n'as strictement aucune chance. Je crois vraiment que si tu le travaille sérieusement, le service à la cuillère peut être une arme contre un Rafa ou un (Dominic) Thiem, qui se tiennent très loin derrière la ligne de fond.»