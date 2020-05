«On va dans cette direction» : Evander Holyfield confirme des discussions avec Mike Tyson pour un nouveau combat

Evander Holyfield a confié que des discussions étaient en cours avec le clan de Mike Tyson pour un troisième combat entre les deux hommes.

«Son camp a parlé au mien et nous n’avons pas encore trouvé un accord solide, mais on va dans cette direction, a confié «The Real Deal» à la radio The 3 Point Conversion. Quand j'en ai parlé aux gens, ils m’ont vu travailler et ils nous ont en quelque sorte rapprochés. Tout doit être réuni, mais cela ne me dérange pas si nous faisons quelque chose comme ça.»

Agés respectivement de 53 et 57 ans, Mike Tyson et Evander Holyfield ont connu une énorme rivalité dans les années 1990. Reste que si Tyson avait «gagné» un morceau de l’oreille gauche de son adversaire en 1997, lors du second combat, il ne s’est jamais imposé.

Ces dernières semaines, les deux Américains ont posté des vidéos de leurs entraînements respectifs avec énormément d’intensité. Si leur duel ne sera qu’exhibition, il devrait néanmoins être très cogneur.

Une affiche circule depuis quelques temps sur les réseaux sociaux avec comme date et lieu de ce 3e combat, le 11 juillet à Diriyah (Arabie Saoudite).