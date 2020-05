Gobert, Vinsky, Carlito… sportifs et youtubeurs mobilisés pour les enfants malades

De nombreuses personnalités (sportifs, youtubeurs, acteurs, présentateurs) ont répondu favorablement à l’appel du projet «Allegra Play with me», pour partager un moment unique avec des enfants malades, hospitalisés ou chez eux en jouant aux jeux vidéo avec eux.

Comme souvent, tout est parti d’un tweet. Mais cette fois-ci, et forte heureusement, aucune polémique. Bien au contraire. Un élan de solidarité a suivi la demande du chroniqueur-animateur Sébastien-Abdelhamid Godelu. «J’ai besoin pour réaliser le rêve d’enfants hospitalisés avec des maladies lourdes et parfois en fin de vie, de personnalités qui acceptent de jouer (en ligne) avec eux, 30min / 1h. Streamers, Youtubers, Sportifs, Chanteurs etc partagez, mentionnez, pensons à eux», avait-il tweeté.

Dans la foulée, ce sont plusieurs sportifs, youtubeurs, rappeurs, acteurs qui ont répondu favorablement à cet appel émanant initialement d’«Allegra Playwithme». Créé par Sandra Benayer il y a environ quatre ans, ce projet a pour objectif d’aider les enfants malades (hospitalisés ou chez eux) en les faisant sortir de leur triste quotidien.

«Ce projet est né après avoir une discussion avec un enfant hospitalisé à la Timone (Paris) qui m’expliquait passer ses journées à jouer aux jeux vidéo et a regardé des vidéos sur Youtube, raconte Sandra Benayer, qui est très engagée dans le milieu caritatif depuis une quinzaine d’année (en France, au Maroc et en Turquie). Mais nous nous sommes rendus compte qu’en cette période de confinement, il était beaucoup plus compliqué pour les enfants de pouvoir jouer avec les mesures sanitaires.»

Elle a donc décidé de relancer l’opération il y a quelques semaines en contactant des amis pour que des personnalités répondent à leur appel et envoient des vidéos aux enfants ou jouent avec eux ne serait-ce qu’une demi-heure (à Fifa, Fortnite ou n'importe quel jeu de leur choix). Le résultat ne s’est pas fait attendre. Les sportifs (Rudy Gobert, Fabien Causeur, Bouna Sarr, Jordan Amavi), les e-sportifs (Bruce Garrec), des présentateurs (Cyril Hanouna), des acteurs (Leila Bekhti), des youtubeurs (Vinsky, Carlito, Cyprien, InoxTag, Squeezie, Mossfreestyle), des rappeurs (Mokobe) et pleins d’autres.

De quoi offrir des moments de bonheur aux enfants malades et ce, même pour un petit instant. Surtout en cette période particulière. Un message qui mérite d'être diffusé au plus grand nombre