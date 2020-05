Chiellini explique pourquoi Mbappé est meilleur que Neymar

L'Italien est séduit par le jeu du Français. Dans une autobiographie, Giorgio Chiellini fait part de son admiration pour Kylian Mbappé et explique pourquoi celui-ci est meilleur que Neymar.

«C'est un joueur qui fait une forte impression, un chef-d'oeuvre inestimable. Je pense aussi que Mbappé est meilleur que Neymar, plus régulier. L'avenir lui appartient», déclare Giorgio Chiellini. D'ailleurs, quant à son avenir, le défenseur central de la Juventus FC fait des prévisions prometteuses pour le jeune joueur : «Qui est destiné à être la prochaine star mondiale et collectionneur du Ballon d'Or lorsque Christiano Ronaldo et Lionel Messi cesseront de jouer ? C'est le Français Kylian Mbappé, un joueur vraiment unique».

Pour l'international italien de 35 ans, le champion du monde a toutes les qualités requises d'un grand joueur : «Allure, technique, instinct... il ne manque de rien». Un talent qu'il a découvert en Ligue des champions, en 2016-2017, lors de Manchester City-Monaco : «A la fin de la première mi-temps, j'ai demandé à Fabio Paratici [le directeur sportif turinois, ndlr] : "Qui est-ce ? De quelle planète vient-il ?" Fabio a répondu : "Oui je sais, nous le connaissons depuis un certain temps". Un attaquant imparable, il n'avait que 18 ans», raconte-t-il.

Pour la deuxième fois consécutive, Kylian Mbappé est sacré meilleur buteur du championnat de France. Le joueur de 21 ans devance le Monégasque Wissam Ben Yeder, malgré ses 18 buts également inscrits lorsque la pandémie de Covid-19 a figé la saison, car il a marqué tout ses buts dans le jeu (pas de pénaltys) ce qui n'est pas le cas de son rival.