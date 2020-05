Dimitri Payet refuse de baisser son salaire : «Mon rôle est de défendre mes intérêts»

Dans une interview accordée au Journal de la Réunion aujourd'hui, dimanche 31 mai, le joueur de l’OM Dimitri Payet a confié pourquoi il refusait une baisse de salaire en cette période de crise.

En désaccord avec sa direction sur ce sujet (les discussions sont toujours en cours), le meneur de jeu marseillais s’est expliqué. «Mon rôle est de défendre mes intérêts et ceux de ma famille, sans pour autant mettre en péril le club», estime-t-il évoquant «des crédits importants à honorer, des engagements à tenir.»

Malgré ce désaccord, le n°10 phocéen n’est pas en «grève» ou en colère contre son club. Bien au contraire. «L’OM est une famille, assure le Réunionnais. On arrive à se parler, à trouver des solutions tous ensemble, à laver son linge sale en famille.»

Il conteste que sa relation soit mauvaise avec Jacques-Henri Eyraud, pas le bienvenu dans le vestiaire selon plusieurs médias. «Cette histoire me fait beaucoup sourire. Qui suis-je pour interdire l'accès au vestiaire de mon président, demande Dimitri Payet. Lorsqu'on s'attaque au groupe, au vestiaire, ça me dérange. Encore plus lorsque 90% des écrits ne relatent pas la vérité.»

Il prend exemple sur le doute autour du maintien de l'entraîneur, André Villas-Boas. «Malgré tout ce qui a été rapporté ces derniers jours, il est toujours parmi nous, explique le joueur. On peut dire ce qu'on veut mais les dirigeants ont fait un gros travail.»

Sur un plan personnel, Payet, explique vouloir rester à Marseille après cette saison terminée à la 2e place. «J'ai faim, j'ai envie de jouer cette Ligue des champions dans ce nouveau Vélodrome», lance-t-il.

