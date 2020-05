C'est officiel, Mauro Icardi reste au PSG

Mauro Icardi sera toujours Parisien la saison prochaine. L’Inter Milan et le PSG ont trouvé un accord pour le transfert définitif de l’attaquant argentin.

C’est une nouvelle qui devrait ravir les supporters parisiens. Dans ce dossier prioritaire du club de la capitale, les dirigeants ont trouvé un accord avec les Interistes à hauteur de 50 millions d’euros, assortis de 5 millions d’euros de bonus, révèle ce dimanche RMC qui précise que le PSG avait jusqu’à ce dimanche 31 mai pour lever ou non l’option d’achat.

Mauro Icardi s'engage au Paris Saint-Germain jusqu'au 30 juin 2024.



Le Paris Saint-Germain est heureux d’annoncer la levée de l’option d’achat de @MauroIcardi. L’attaquant de 27 ans était prêté en 2019-2020 par l’Inter Milan. — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) May 31, 2020

Ces dernières semaines, la tension était forte dans ce dossier «Icardi», les Parisiens désirant baisser le prix du transfert qui était estimé à 70 -80millions d’euros il y a encore quelques mois. L'officialisation a d'ailleurs eu lieu ce dimanche pour le joueur passé par le FC Barcelone qui devrait s’engager pour quatre ans.

Pour sa première saison à Paris, Mauro Icardi, qui a indiqué vouloir changé de numéro (il porte le 18 et souhaiterait le 9 d'Edinson Cavani), a inscrit 20 buts en 30 rencontres toutes compétitions confondues. En plus des statistiques monstrueuses, l’Argentin a trouvé une complicité avec Neymar et Kylian Mbappé.