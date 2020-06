Tout savoir sur la reprise de la saison NBA

La NBA, qui va soumettre jeudi au vote des propriétaires de franchises la reprise de sa saison à compter du 31 juillet à Disney World (Floride), souhaite fixer au 12 octobre son épilogue potentiel, affirme mardi ESPN.

Cette date correspondrait au 7e match éventuel des finales NBA, précise la chaîne sportive citant des sources anonymes au sein de la ligue.

Vendredi dernier, le commissaire Adam Silver avait indiqué aux patrons de clubs qu'il visait la date du 31 juillet pour reprendre, dans la bulle d'Orlando, le championnat en pause forcée depuis le 11 mars et le test positif au coronavirus du Français Rudy Gobert (Utah).

Et il leur a soumis un plan préférentiel impliquant 22 équipes, dont le format consiste à jouer quelques matches restants de la saison régulière, puis à organiser des barrages pour les play-offs avec les équipes se trouvant à six victoires ou moins de la 8e place dans chaque conférence. Lesquelles sont, au regard du dernier classement, La Nouvelle-Orléans, Phoenix, Portland, Sacramento, San Antonio à l'Ouest, et Washington à l'Est.

La NBA, qui discute également étroitement avec le syndicat des joueurs (NBPA), a besoin d'une majorité des trois quarts des propriétaires pour approuver un plan de retour au jeu. Selon ESPN, une très large majorité d'entre-eux compte voter pour.

Ce scénario n’inclurait pas les équipes n'ayant aucune chance d'accrocher les play-offs et qui sont au nombre de huit.

Si certains clubs comme les Golden State Warriors semblent s'en contenter, arguant qu'ils n'ont aucun intérêt sportif à disputer quelques matches de fin de saison régulière, d'autres comme les Atlanta Hawks refusent une telle mise à l'écart.

«J'entraîne la plus jeune équipe de la NBA. Et la meilleure chose dont nous pouvons bénéficier est de rejouer au basket. Si la saison reprend et que nous n'y participons pas, cela nuira à notre progression, à notre production, à notre capacité de continuer sur notre lancée en vue la saison prochaine», a déclaré l'entraîneur Lloyd Pierce à ESPN.

Avant-derniers de la conférence Est, les Hawks avaient encore quinze matches à disputer avant la pandémie.