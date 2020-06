Transferts : N’Golo Kanté sur le marché cet été ?

Une bonne affaire à saisir ? Chelsea ne serait pas contre l’idée de se séparer de N’Golo Kanté pour obtenir des liquidités afin de se renforcer notamment sur le plan offensif, selon The Sun. Les courtisans ne devraient pas manquer.

Par le passé, plusieurs clubs ont manifesté leur intérêt pour le milieu de terrain français. Mais ils ont à chaque fois été éconduits par le club londonien plus que satisfait du rendement de l’ancien caennais depuis son arrivée en provenance de Leicester en 2016. La donne pourrait être différente lors du prochain mercato estival. Non pas que les dirigeants des Blues soient mécontents des performances du champion du monde tricolore, mais ils voient les choses en grand pour la saison prochaine et souhaitent se renforcer en attaque.

Ils songent notamment à l’attaquant allemand du RB Leipzig Timo Werner et le milieu offensif du Bayer Leverkusen Kai Havertz. Mais tout cela a un coût, surtout après avoir déjà recruté Hakim Ziyech pour 40 millions d’euros. Chelsea va donc devoir vendre pour acheter et Kanté fait partie des joueurs susceptibles d’être sacrifiés en raison de son important salaire.

De nombreuses équipes pourraient à nouveau tenter leur chance de s’attacher les services du milieu de terrain, considéré comme l’un des tous meilleurs à son poste.

Il devrait avoir l’embarras du choix entre la découverte d’un nouveau championnat que ce soit en Espagne, où le Real Madrid de Zinedine Zidane qui n’avait caché son attirance pour lui, ou en Italie, avec la Juventus Turin, et un retour en France du côté du PSG, qui avait tout tenté l’été dernier pour le rapatrier. A moins qu’il impose encore une fois sa volonté de rester dans la capitale anglaise.

