Liga, Serie A, Premier League… le foot reprend ses droits en Europe

Une excellente nouvelle pour les fans. Après la Bundesliga, les matchs de football espagnols, italiens et anglais sont de retour après trois mois d’absence dû à la pandémie de Covid-19 qui a touché la planète.

Lionel Messi, Cristiano Ronaldo ou encore Mohamed Salah… les aficionados du ballon rond vont de nouveau pouvoir vibrer au rythme de leurs stars. Alors que le championnat allemand a déjà repris depuis le 16 mai dernier (ainsi que d’autres comme celui du Portugal), c’est désormais aux Espagnols, Italiens et Anglais de reprendre le chemin des stades.

Stoppée au terme de la 27e journée, la Liga ouvre le bal ce jeudi soir (le public devrait être de retour à partir du 29 juin) avec un derby sévillan (Séville FC-Betis). Suivront ensuite, samedi, le FC Barcelone à Majorque et dimanche, le Real Madrid face à Eibar. Les deux grands rivaux livreront une bataille à distance pour le titre final. Le Barça compte deux points d'avance sur les hommes de Zinédine Zidane.

Dans un pays passionné par le football, tout le monde n’attend que cela. Reste cependant que la crise sanitaire a fait des ravages. L’Espagne a comptabilisé 242.280 cas et 27.136 morts du Covid-19, selon les derniers bilans de mercredi. Sur toutes les pelouses d’Espagne, une minute de silence sera d'ailleurs observée avant les coups d'envoi de cette 28e journée de championnat, en hommage aux victimes.

Par conséquent, les mesures pour cette reprise de la Liga seront très fortes. Environ 600 membres des forces de l’ordre patrouilleront ce jeudi autour du stade Sanchez-Pizjuan de Séville pour disperser les rassemblements éventuels de supporters. Il en sera de même pour les autres stades lors des prochains matchs. Les joueurs devront eux, pénétrés gantés et masqués dans les enceintes.

Des mesures sanitaires importantes

A noter qu’un système de vols et d’hôtels exclusivement réservés aux équipes a été mis en place par la Liga. Les déplacements au stade seront effectués dans deux autobus séparés pour les membres d’une même équipe ou il sera demandé aux joueurs de venir dans leur véhicule individuel, et ils devront se soumettre à des tests de détection du coronavirus avant de pénétrer dans les vestiaires désinfectés.

L’Italie suivra donc vendredi 12 juin avec les demi-finales de la Coppa Italia et un alléchant Juventus Turin-Milan AC (Naples-Inter aura lieu samedi 13 juin). Là aussi, une minute de silence aura lieu avant les deux rencontres et de grandes mesures sanitaires seront prises comme Espagne. La Serie A, arrêtée après 26 journées, reprendra ensuite la semaine prochaine (20 juin) avec un sprint final qui s’annonce passionnant. La Juve est en tête avec un point d’avance sur la Lazio Rome.

Puis, sûrement le championnat le plus attendu, la Premier League sera de retour mercredi prochain avec un Manchester City-Arsenal, qui marquera les retrouvailles entre Pep Guardiola et Mikel Arteta qui travaillaient encore ensemble il y a six mois. Pour rappel, en Angleterre, Liverpool, qui court après son premier titre national depuis 1990, compte 25 points d'avance sur les Citizens. Comme en Espagne et en Italie, les mesures devraient être pareil avant un retour progressif du public dans les stades.

