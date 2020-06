Equipe de France : le programme des matchs des Bleus

Malmené par l’épidémie de coronavirus, le calendrier de l’équipe de France de football a été chamboulé, à commencer par le report de l’Euro 2020. Pour les fans des Bleus, il faudra attendre le mois de septembre, où commencera un enchainement de huit matchs jusqu’à la fin de l’année.

Il s’agira pour les champions du monde d’affronter leurs adversaires de la Ligue des nations, plus deux matchs amicaux, contre l’Ukraine et la Finlande. L’UEFA, qui va se réunir les 17 et 18 juin, doit cependant encore valider définitivement les dates. Mais la tendance est la suivante :

Samedi 5 septembre : Suède – France (J1 Ligue des nations).

Mardi 8 septembre : France – Croatie (J2 Ligue des nations).

Vendredi 9 octobre : France – Portugal (J3 Ligue des nations).

Lundi 12 octobre : Croatie – France (J4 Ligue des nations).

+ match amical contre l'Ukraine en octobre (date exacte à définir).

Jeudi 12 novembre : Portugal – France (J5, Ligue des nations).

Dimanche 15 novembre : France – Suède (J6 Ligue des nations).

+ match amical contre la Finlande en novembre (date exacte à définir).

Avec les match amicaux face à l’Ukraine et la Finlande, les rassemblements des Bleus, qui durent habituellement neuf jours, devraient donc durer plus longtemps que prévu en octobre et en novembre.