L’entraîneur de Barcelone vole au secours d’Antoine Griezmann

La nouvelle prestation manquée d’Antoine Griezmann n’est pas passée inaperçue en Espagne. Très discret pour la reprise de la Liga, samedi soir, à Majorque (0-4), l’attaquant français a été sorti avant même l’heure de jeu par son entraîneur Quique Setien. Un changement qui n’a manqué de remettre encore en cause aussi bien sa place dans le onze de Barcelone que son transfert en Catalogne l’été dernier.

Avant de céder sa place, Griezmann n’avait touché qu’une vingtaine de ballons et ne s’était pas procuré la moindre occasion. Au-delà des statistiques, c’est surtout son positionnement sur le terrain et sa relation avec Lionel Messi qui ont été pointés du doigt et ont attisé les critiques.

Dans cette période compliquée, le champion du monde tricolore, recruté pour 120 millions d’euros, a pu compter sur le soutien de son coach. «Griezmann est un grand footballeur, nous continuons à compter sur lui et il continuera à jouer un rôle de premier plan car c’est un joueur extrêmement important pour cette équipe et ce club», a déclaré Setien. Avant d’ajouter : «Il est incontestable. Il a joué pratiquement tous les matches depuis que nous sommes ici».

Mais la récente arrivée de Martin Braithwaite, buteur contre Majorque, et le retour de blessure de Luis Suarez après cinq mois d’absence ont rebattu les cartes sur le front de l’attaque catalane. Et le natif de Macon, auteur de 14 buts et 4 passes décisives toutes compétitions confondues avec les Blaugranas, pourrait en frais et se retrouver sur le banc des remplaçants lors de la venue, ce mardi, de Leganes pour la 29e journée de Liga. «Maintenant, il y a plus de joueurs et il faut davantage distribuer le temps de jeu», a glissé Quique Setien.

Mais ce turnover dans le onze du Barça ne devrait pas concerner uniquement Antoine Griezmann. «Il va y avoir des changements, il y en aura au fur et à mesure des matchs. (...) L’idée est que tous les joueurs soient frais, qu’ils puissent faire face à la succession de rencontres avec la garantie de ne pas se blesser et que chacun puisse donner le meilleur de lui-même», a confié le technicien espagnol.

D’autant que le programme catalan s’annonce chargé. Toujours en lice en Ligue des champions, avec son huitième de finale retour à jouer contre Naples, le Barça est à la lutte avec le Real Madrid à dix journées de la fin de la Liga, pour décrocher le 27e titre de champion de son histoire.

Retrouvez toute l’actualité du football ICI