Golden Boy : Camavinga, Cherki, Aouchiche, Aké… 13 Français nommés

Comme chaque année, Tuttosport a livré la liste des 100 nommés pour le trophée Golden Boy, qui récompense le meilleur joueur de moins 21 ans en Europe. Et parmi eux se trouvent 13 Français.

Vivier exceptionnel de jeunes joueurs, la France est une nouvelle fois bien représentée dans cette liste dévoilée lundi soir par le site italien.

On y retrouve ainsi trois joueurs du PSG, deux de l’Olympique lyonnais et un de l’OM notamment. Evidemment parmi les plus connus, y figurent Rayan Cherki, Eduardo Camavinga ou encore William Saliba.

Dans cette liste, on trouve également certains noms connus du football mondial comme Erling Braut Haland et Jadon Sancho (Borussia Dortmund), Ansu Fati (FC Barcelone) ou encore les Brésiliéns Rodrygo, Vinicius Jr et Reinier (Real Madrid).

La liste des 13 français

Yacin Adli (Bordeaux)

Lucien Agoumé (Inter Milan)

Marley Aké (OM)

Adil Aouchiche (PSG)

Benoît Badiashile (Monaco)

Eduardo Camavinga (Rennes)

Rayan Cherki (OL)

Willem Geubbels (Monaco)

Claudio Gomes (Manchester City)

Amine Gouiri (OL)

Loïc Mbe Soh (PSG)

Jean-Claude Ntenda (Juventus)

William Saliba (Arsenal)

Le nom du vainqueur de cette édition sera désigné par un jury de 40 journalistes spécialisés de 20 pays à travers l'Europe. Les votes sont donc ouverts. A vous de cliquer.

