PSG : Neymar irrité par le départ de Thiago Silva ?

Thiago Silva est rentré à Paris après trois mois de confinement au Brésil. Mais le défenseur brésilien vit ses dernières heures dans la capitale. En fin de contrat, le capitaine du PSG ne sera pas conservé. Une décision qui n’aurait pas été du goût Neymar, selon le média brésilien UOL Esporte.

Le n°10 parisien ne s’attendait pas à voir partir son compatriote, l’un de ses plus proches amis avec lequel il a tissé des liens forts au fil des saisons en sélection comme en club. Il aurait ainsi été surpris d’apprendre son départ dans la presse. D’autant qu’avec Marquinhos, il aurait œuvré en interne pour inciter les dirigeants à lui offrir une prolongation de contrat.

Car malgré son âge (35 ans), Neymar considère toujours Thiago Silva comme l’un des meilleurs défenseurs du monde et que le PSG avait tout intérêt à le conserver. Mais il ne semble pas avoir été entendu par sa direction. Ce qui n’a fait qu’accroitre la déception du prodige de Santos, également agacé de ne pas être consulté concernant certaines décisions.

Cet épisode ne devrait toutefois pas remettre en cause son avenir au PSG. Désireux de retourner à Barcelone l’été dernier, Neymar est focalisé sur les futures échéances du club parisien avec les finales de la Coupe de France et de la Coupe de la Ligue, ainsi que la fin de la Ligue des champions. Autant de trophées à conquérir pour permettre à Thiago Silva de partir encore un peu plus par la grande porte.

Retrouvez toute l’actualité du PSG ICI