PSG : La menace de Leonardo envers Jean-Michel Aulas et Lyon

Leonardo n’a pas apprécié les agissements de l’Olympique Lyonnais, avec notamment le départ inattendu de Bruno Cheyrou, qui a quitté son poste de directeur sportif de la section féminine du PSG pour devenir le responsable du recrutement de l’OL. Et il a promis des représailles en cas de récidive.

«Le départ du directeur sportif (de la section féminine, ndlr) a été une surprise», a tout d’abord confié le directeur sportif du club de la capitale au Journal du Dimanche au sujet de Cheyrou parti remplacer Florian Maurice dans le Rhône. Avant de s’agacer des tentatives répétées du club lyonnais pour tenter d’enrôler plusieurs joueuses parisiennes.

Et particulièrement Katarzyna Kiedrzynek ainsi que Kadidiatou Diani, qui ont repoussé les avances lyonnaises pour rester dans la capitale. «L’Olympique Lyonnais a approché beaucoup de nos joueuses. Deux jeunes sont parties là-bas, mais des pros ont aussi été contactées», a déclaré Leonardo.

Ces approches ont irrité le Brésilien, qui se dit prêt à contre-attaquer et à se montrer aussi entreprenant envers les joueuses mais aussi les joueurs du club rhodanien si cette attitude venait à se reproduire. «Si ce sont les manières de faire, on va s’y mettre aussi. Avec les filles comme avec les garçons…», a-t-il lancé. L’OL et Jean-Michel Aulas sont prévenus.

