PSG : Mbappé, Neymar, mercato, Tuchel… Ce qu’il faut retenir des déclarations de Leonardo

Très discret depuis l’interruption de la saison par la pandémie de coronavirus, Leonardo est sorti du silence dans un entretien accordé au JDD pour balayer l’actualité du PSG. Et comme souvent, elle est très chargée entre les joueurs en fin de contrat, l'avenir de Kylian Mbappé et Neymar ou encore le mercato estival.

Cette prise de parole a tout d’abord permis au directeur sportif brésilien de confirmer les départs du capitaine Thiago Silva et du buteur Edinson Cavani, tous deux en fin de contrat. «Ça a été une décision très difficile à prendre, ce sont des joueurs qui ont marqué l’histoire du club. On se demande toujours s’il faut continuer un bout de chemin ensemble ou s’il ne vaut mieux pas éviter l’année de trop. Les histoires étaient tellement belles. Mais, oui, on arrive à la fin», a-t-il indiqué.

Le défenseur brésilien comme l’attaquant uruguayen devraient néanmoins participer à la fin de la Ligue des champions, prévue au mois d’août. «L’idée, c’est de poursuivre la compétition avec eux (…). Mais la manière dont on peut y parvenir n’est pas encore claire», a précisé Leonardo. Il en a également profité pour évoquer les cas de Thomas Meunier, Layvin Kurzawa et Eric Maxim Choupo Moting, eux aussi en fin de contrat. «L’idée, c’est aussi d’en rester là».

Un départ n’est en revanche pas à l’ordre du jour pour Kylian Mbappé et Neymar. «Ils ont encore deux ans de contrat et on pense plutôt à l’après avec eux», a déclaré le Brésilien, dont l’une des principales missions est désormais de faire prolonger le champion du monde tricolore. «Il est le futur du PSG. C’est ce que tout le monde veut. L’idéal serait de prolonger. (…) On profite de l’avoir parce que c’est quelque chose d’énorme. Après, il faut trouver la solution pour continuer l’aventure ensemble.»

Leonardo s’est également penché sur le mercato estival du club de la capitale, qui a déjà enregistré l’arrivée de Mauro Icardi dont l’option d’achat a été levée. «On devra être créatifs, trouver de bonnes solutions pas trop chères. Par petites touches, car même s’il y a des départs, notre effectif reste très compétitif. Beaucoup de noms circulent mais on n’a fait aucune offre», a-t-il assuré.

Le dirigeant parisien a enfin fait le point sur l’avenir de Thomas Tuchel à la tête du PSG. «Il lui reste un an de contrat et il sera sur le banc la saison prochaine. Le travail est bien fait, les résultats sont bons», a-t-il affirmé, écartant néanmoins une prolongation dans l’immédiat. «On a le temps d’y penser». Il a toutefois tenu à mettre les choses au clair concernant la quête d’un successeur. «Je n’ai sondé aucun entraîneur, a-t-il insisté. Jamais. C’est important de le dire ? Avec Tuchel, on a parlé : il sait tout, c’est très clair, il n’y a rien avec personne.»

