Accusé de racisme après son passage dans l’émission «Tous en cuisine», Adil Rami s’explique

Invité de Cyril Lignac et de Jérôme Anthony dans «Tous en cuisine», le mercredi 10 juin, pour une émission consacrée à une recette thaïlandaise, Adil Rami n'a pas fait rire tout le monde. Sur Instagram, le footballeur s'est défendu d'être raciste.

Le joueur de foot a lancé, en prenant un accent asiatique, un «Bondour Bondour !», au lieu de «Bonjour» pour saluer les deux présentateurs.

Sur les réseaux sociaux, les internautes n'ont pas hésité à accuser le joueur de football de racisme. «Donc Adil Rami est raciste et ne respecte pas les asiats en se moquant de leur accent», a notamment écrit un internaute en réaction à la blague gênante du footballeur. «Adil Rami qui balance un truc raciste envers les asiatiques dès le premier mot, c'est fort...», ou encore «Adil Rami qui claque un "Bondour !" en prenant un faux accent asiatique dans Tous en cuisine. Et Cyril Lignac qui rigole. La gerbe», pouvait-on lire également.

Sur Instagram, jeudi 11 juin, le sportif a publié de longues stories pour s'expliquer le sujet, en nommant notamment «un imbécile qui se prénomme Raphaël», qui l'aurait qualifié de raciste.

L'ex de Pamela Anderson s'est ainsi filmé dans son véhicule, et a déclaré, en reprenant un accent asiatique sur certaines phrases : «Hier, on a fait une émission sur M6 avec Cyril Lignac, on a pris du plaisir, c'était vraiment bien. Comme dans les beaux livres, il y a toujours un élément perturbateur, un connard qui vient essayer de faire son super héros. Apparemment, je serais un petit peu raciste car j'aurais dit 'Bondour' et ça n'aurait pas plu. Alors, petit connard, je vais t'expliquer quelque chose : je suis marocain et mes enfants sont vietnamiens. Si je veux faire l'accent from Asie, je le fais, ça s'appelle de l'humour. Ok, connard ? Moi je suis pour la paix et tous ensemble», a lancé le joueur.

Adil Rami a eu des jumeaux, Zayn et Madi (3 ans), avec son ex-compagne Sidonie Biémont.

Retrouvez toute l'actualité people ICI