Adil Rami revient sur sa relation et sa rupture avec Pamela Anderson

Avant la sortie de son livre, dans lequel il a promis toute la vérité, Adil Rami est revenu sur sa relation tumultueuse avec Pamela Anderson, dans le dernier numéro de So Foot. Une aventure de deux ans qui s’est achevée dans des fâcheuses circonstances.

Au moment de révéler leur rupture, l’actrice américaine avait qualifié le défenseur tricolore de «monstre» et de «sociopathe», l’accusant de mener une «double vie» mais aussi de l’avoir battue. Des accusations graves qui a poussé l’association «Solidarité Femmes» de rompre sa collaboration avec le champion du monde tricolore.

Ce dernier a démenti les dires de la star de la série Alerte à Malibu sur des supposés actes de violence. «Jamais. J’ai tous les messages sur trois téléphones. Les messages pendant deux ans, ça ne ment pas. Il n’y avait pas un "Tu m’as frappée", que des lettres d’amour, des poèmes…», a-t-il confié au magazine.

Il n’a en revanche pas nié certaines disputes entre eux causées par la presse people et les paparazzis présents en permanence devant son domicile dans la cité phocéenne. «J’ai bataillé pendant deux ans avec Pamela pour ne pas être dans les gossips, parce que ce n’est pas mon monde. J’avais quand même des paparazzis devant chez moi, à Marseille, en plein centre-ville, dans le VIIIe. On s’embrouillait souvent à cause de ça, elle et moi», a ajouté l’ancien lillois.

Pour en savoir plus, il faudra attendre la sortie de sa future autobiographie, écrite avec Géraldine Maillet. Dans ce livre, Adil Rami a annoncé qu’il dévoilera «toute la vérité sur toutes ces histoires». «J’ai lâché tout ce que j’avais à dire sur mon livre et il sort prochainement», a-t-il également déclaré.

Retrouvez toute l’actualité du football ICI