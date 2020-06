Neymar dévoile un tatouage hommage à Jordan

Le Brésilien du PSG, Neymar, a dévoilé son nouveau tatouage : un hommage à la soif de victoire de Michael Jordan.

«Je peux accepter l’échec, tout le monde échoue à quelque chose. Mais je ne peux pas accepter de ne pas essayer» est désormais inscrit sur la cuisse gauche de la star brésilienne, a rapporté Culture PSG.

Cette phrase a notamment été prononcée par HIs Airness dans le documentaire The Last Dance, diffusé récemment sur Netflix. Juste en dessous, le numéro 10 du PSG s’est fait tatouer un célèbre cliché de Michael Jordan en compagnie du trophée de champion NBA.

Le dessin a été dévoilé sur Instagram par Nautica Tattoo, le salon des tatoueurs de Neymar selon le site sportif.

Neymar est un fan de basket US. Lors de la mort de Kobe Bryant, en janvier dernier, l’Auriverde avait notamment dédié un de ses buts au Black Mamba et multiplié les hommages pour l’ancienne star des Lakers.

Retrouvez toute l'actualité sur le PSG ICI