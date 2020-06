PSG : Quels joueurs vont disputer la fin de saison et la Ligue des champions ?

Après plus de trois mois d’interruption, le PSG reprend, ce lundi, le chemin de l’entraînement pour préparer la fin de la saison, avec les finales de la Coupe de France et de la Coupe de la Ligue ainsi que la fin de la Ligue des champions. Mais reste à savoir sur quels joueurs Thomas Tuchel va pouvoir compter le club pour achever cet exercice si particulier.

Entre les joueurs en fin de contrat et en instance de départ, difficile de s’y retrouver. Layvin Kurzawa, Eric Maxim Choupo-Moting, Thiago Silva, Sergio Rico (prêté), Edinson Cavani et Thomas Meunier voient leur bail arriver à leur terme au 30 juin. Et s’ils ne seront pas prolongés, des négociations ont été entamées pour qu’ils puissent terminer la saison en cours. Un accord aurait même été trouvé, ou serait sur le point d’aboutir, avec les quatre premiers, dont le capitaine brésilien.

En revanche, Cavani et Meunier ont fait le choix de ne pas poursuivre l’aventure avec le club de la capitale. Deux défections de marque pour l’entraîneur parisien, qui perd donc le meilleur buteur de l’histoire du PSG et l’un des deux seuls latéraux droit de métier de son effectif.

Il devra également composer sans Tanguy Kouassi et Adil Aouchiche. Malgré la volonté des dirigeants de les conserver et de leur faire signer leur premier contrat professionnel, les deux jeunes formés au club ont décidé de quitter le formation parisienne.

Tuchel pourra néanmoins compter sur son quatuor offensif composé de Kylian Mbappé, Mauro Icardi, Angel Di Maria et Neymar. Rentré du Brésil, où il a passé le confinement, le n°10 parisien a hâte de retrouver les terrains avec notamment l’envie de soulever la Ligue des champions. «Je suis prêt à revenir et motivé, très concentré sur la Ligue des Champions, bien sûr. Nous avons un groupe solide, nous avons obtenu une qualification historique avec la même intensité et le même dévouement, mais la ferveur des matches me manque. Je suis impatient de retrouver le terrain et, si Dieu le veut, entrer dans l’histoire.» Rendez-vous en août à Lisbonne.

Les joueurs présents

Keylor Navas, Marcin Bulka, Marquinhos, Presnel Kimpembe, Abdou Diallo, Colin Dagba, Thilo Kehrer, Juan Bernat, Marco Verratti, Leandro Paredes, Idrissa Gueye, Ander Herrera, Julian Draxler, Pablo Sarabia, Neymar, Angel Di Maria, Mauro Icardi, Kylian Mbappé.

Les joueurs qui vont prolonger deux mois

Thiago Silva, Layvin Kurzawa, Sergio Rico, Eric Maxim Choupo-Moting.

Les joueurs absents

Edinson Cavani, Thomas Meunier, Adil Aouchiche, Tanguy Kouassi.

Retrouvez toute l'actualité du PSG ICI