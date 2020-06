OM : Payet, Thauvin, Mandanda vont rester selon Jacques-Henri Eyraud

Jacques-Henri Eyraud, le président de l’OM, a confié sur Europe 1 mardi que Dimitri Payet, Florian Thauvin et Steve Mandanda seraient toujours au club la saison prochaine.

Malgré les soucis financiers, le club phocéen n’entend pas lâcher ses cadres. Bien au contraire. Avec le retour en Ligue des champions, l’Olympique de Marseille souhaite faire bonne figure et s’éviter un «0 pointé» en phase de groupes comme lors de sa dernière visite en C1 (en 2013-2014, l’OM avait terminé dernier d’un groupe composé d’Arsenal, du Borussia Dortmund et de Naples).

Alors que plusieurs départs sont programmés pour ce mercato estival (Sarr, Strootman ?), le président phocéen a tenu à rassurer les fans sur l’effectif marseillais de la prochaine saison.

«Il n’y aura pas de grands soldes à l'OM, a lancé Jacques-Henri Eyraud. Pendant quatre ans, il y a eu des investissements massifs pour remanier le club. Nous n’avons pas tout bien fait. Il y a eu des échecs mais aussi des succès. Le club est revenu au plus haut niveau du football français et a disputé une finale de Ligue Europa (perdue 0-3 contre l’Atlético de Madrid en 2018). Après une troisième saison complète, il retrouve la Ligue des champions.»

Concernant les cadres que sont Dimitri Payet, Steve Mandanda et Florian Thauvin, JHE a confirmé leur présence la saison prochaine. Tout en rappelant qu’il comptait aussi faire des efforts financiers pour éviter de nouvelles sanctions du Fair-play financier (la semaine dernière le club phocéen a écopé d’une amende de 3 millions d’euros).

«Bien sûr qu’ils seront là avec un maillot marseillais, a-t-il confié. Il y a une volonté d’être le plus compétitif possible mais sur la base d’un mode économique pérenne. On ne peut pas soutenir un investissement aussi massif pendant une période aussi longue. On entre dans une phase où les performances sportives sont prioritaires mais avec un modèle économique pérenne.»

