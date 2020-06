Ligue 1 : Quelle équipe obtient le plus de pénalties ?

Pénalty pour… le PSG ! La formation parisienne est le club qui obtient le plus de pénalties en Ligue 1, selon une étude publiée ce lundi par l’Observatoire du football (CIES).

Depuis la saison 2017/2018, les Parisiens ont bénéficié de 29 pénalties en 103 matchs, soit un pénalty toutes les 320 minutes, pour un pourcentage de réussite de 79,3%. Ce résultat n’est pas étonnant. Le club de la capitale est l’une des équipes les plus offensives du championnat avec une possession de balle souvent largement à son avantage à chaque sortie et de multiples incursions dans la zone de vérité, provoquant ainsi un plus grand nombre de fautes dans la surface de réparation.

Son dauphin est en revanche plus surprenant puisqu’il s’agit de Toulouse, habitué à lutter pour le maintien ces dernières saisons. Au total, 28 pénalties ont été sifflés en faveur du TFC en 104 matchs (1 toutes les 334 minutes). Nice complète ce podium avec 24 pénalties en 104 rencontres (1 toutes les 390 minutes).

Lille, Rennes et Lyon arrivent ensuite à égalité avec 23 décisions favorables en 104 matchs (1 toutes les 407 minutes), alors que l’OM pointe au 9e rang avec 19 pénalties en 104 matchs (1 toutes les 493 minutes).

A la dernière place de ce classement, Montpellier ne s’est vu attribuer que dix pénalties en 104 rencontres (1 toutes les 936 minutes). Le club héraultais est également le plus élève en matière de réussite avec seulement 50% d’efficacité. A l’inverse, Reims est l’équipe le plus efficace dans l’exercice avec douze pénalties inscrits sur 13 (92,3%).

The Polish @_Ekstraklasa_ leads the European table for most penalties per game since 2017/18: a penalty every minutes! Data for 35 competitions and associated clubs in the th @CIES_Football Weekly Post https://t.co/P0Ohpx4eDz pic.twitter.com/jmRoSnbQ35

— CIES Football Obs (@CIES_Football) June 15, 2020