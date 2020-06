Premier League : Liverpool champion d’Angleterre si…

Trente ans que Liverpool attend ce moment. En tête de la Premier League avec 20 points d’avance sur Manchester City, le club du nord l’Angleterre peut être sacré à l’occasion de la 31e journée. Mais seulement en cas de scénario favorable.

Les Citizens n’ont pas dit leur dernier mot dans cette course qui semble perdu d’avance. Malgré leur important retard, ils n’entendent pas lâcher aussi facilement et faciliter la tâche des hommes de Jürgen Klopp. Preuve en est avec leurs deux larges succès à domicile contre Arsenal (3-0) et Burnley (5-0) quand les Reds ont été contrariés dans le derby face à Everton (0-0).

Avec ces résultats, une victoire des Reds à Anfield Road, ce mercredi, contre Crystal Palace ne suffira pour mettre un terme à cette interminable attente. Mais la libération pourrait intervenir dès le lendemain si City ne s’impose pas sur la pelouse de Chelsea.

Pour être couronné lors de cette 31e journée, Liverpool doit donc battre Crystal Palace et espérer une défaite ou un match nul de la bande à Pep Guardiola contre les Blues. Dans le cas contraire, tout pourrait se jouer la semaine suivante à l’occasion de la confrontation entre les deux formations à l’Etihad Stadium. Un choc en guise de passage de témoin ?

