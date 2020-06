FC Barcelone : Antoine Griezmann accablé par son entraineur ?

Nouvelle mauvaise soirée pour Antoine Griezmann et le FC Barcelone. Alors que le club catalan a perdu deux nouveaux points importants dans la course au titre, samedi, sur la pelouse du Celta Vigo (2-2), l’attaquant français serait coupable sur l’égalisation selon son entraîneur.

Une nouvelle fois remplaçant au coup d’envoi de la rencontre, comptant pour la 32e journée du championnat d’Espagne, le champion du monde tricolore est entré en jeu à moins de dix minutes du coup de sifflet final à la place de Luis Suarez, auteur d’un doublé. A ce moment de la partie, les coéquipiers de Lionel Messi menaient au tableau d’affichage (1-2), mais le capitaine du Celta Iago Aspas a égalisé à deux minutes du terme sur coup-franc avec une frappe qui a contourné le mur des Blaugranas.

Et notamment Griezmann, positionné à l’extrémité du mur, qui a sauté et s’est tourné au moment du tir. Une attitude pointée du doigt par Quique Setien à l’issue de la rencontre sans nommer directement le natif de Macon. «Sur le dernier but qu’ils ont marqué, un joueur a sauté et le ballon est entré dans le but», a déploré le coach du Barça, qui avait jusqu’à maintenant défendu l’ancien joueur de la Real Sociedad et de l’Atlético Madrid.

Setien est également revenu sur sa décision de mettre sur le banc l’international français, en grande difficulté depuis son arrivée en Catalogne l’été dernier pour 120 millions d’euros, malgré ses 14 buts et 4 passes décisives toutes compétitions confondues. «Je ne me fie pas au fait de savoir si les recrues sont chères ou peu chères. La semaine dernière, on a choisi un onze, et cette semaine un autre onze. La semaine dernière, on m’a demandé pourquoi Ansu Fati et Riqui Puig ne jouaient pas, pour citer un exemple, et cette semaine c’est Griezmann. Ce sont mes décisions, ce n’est pas facile de choisir», a-t-il expliqué. Reste désormais à savoir si Griezmann sera aligné pour affronter, mardi, son ancien club au Camp Nou dans une rencontre décisive pour le titre.

