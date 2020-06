Ligue des champions : Le PSG favori des Français devant le Real Madrid

«Ce sera difficile, mais pas impossible». Comme Thomas Tuchel, les Français croient à un sacre du PSG en Ligue des champions, organisé sous la forme d’un «Final 8» du 12 au 23 août à Lisbonne, selon un sondage réalisé par Odoxa pour RTL et Groupama.

Alors que le club de la capitale n’a plus atteint les quarts de finale depuis 2016, ils sont 22% à imaginer les coéquipiers de Thiago Silva soulever la Coupe aux grandes oreilles dans la capitale portugaise. Et ils sont encore plus nombreux chez les amateurs de football, puisque 25% d’entre eux voient Paris comme le favori de la compétition.

Les hommes de Tuchel devancent le Real Madrid de Zinedine Zidane aussi bien chez l’ensemble des Français (20%) que chez les amateurs de football (21%). Le FC Barcelone et le Bayern Munich suivent derrière. En revanche, seulement 6% des Français et 4% des amateurs de football croient aux chances de Lyon, qui doit encore disputer son 8e de finale contre la Juventus Turin.

Mais l’arrêt prématuré de la Ligue 1, provoqué par la pandémie de coronavirus, quand les championnats allemand, anglais, espagnol et italien ont repris ces dernières semaines ainsi que le manque de compétition pourraient s’avérer préjudiciables pour le PSG dans la quête du Graal. Cette interruption définitive est vu comme un handicap pour 64% des amateurs de football.

L’autre inconvénient est le départ de certains joueurs en fin de contrat. Si Thiago Silva ou encore Layvin Kurzawa ont accepté de poursuivre l’aventure, Edinson Cavani et Thomas Meunier, qui s’est engagé avec le Borussia Dortmund, ont refusé de prolonger de deux mois. Des départs importants regrettés par les amateurs de football, 68% d’entre eux déplorant que le tournoi final ne réunisse pas les mêmes effectifs que durant la saison.

Un sentiment partagé par Thomas Tuchel. «On va finir sans des joueurs clés. C’est triste, c’est bizarre, c'est difficile à comprendre», a déclaré l’entraîneur allemand. Mais il pourra compter sur Neymar, Kylian Mbappé, Angel Di Maria ou encore Mauro Icardi dont l’option d’achat a été levée.

