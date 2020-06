Vente de l’OM : tout ce qu’il faut savoir

Mourad Boudjellal a annoncé, vendredi, à la surprise générale qu’il était porteur d’un projet de rachat de l’Olympique de Marseille. Depuis, tout est parti dans tous les sens. Entre rumeurs et fantasmes, voici des éléments pour y voir plus clair.

Depuis quelques semaines, le calme olympien s’était de nouveau installé après les folles rumeurs d’un rachat de l’OM par un prince saoudien (Al Walid Ben Talal Al Saoud). Mais Mourad Boudjellal a remis une pièce dans la boîte à fantasmes. Et depuis, évidemment, les fans du club s’en donnent à cœur joie sur les réseaux sociaux.

Il faut dire que ses propos ont de quoi en faire rêver plus d’un. «Je confirme que je suis porteur d’une offre pour le club de l’OM de fonds du Moyen-Orient, a ainsi présenté l’ancien patron du Rugby club toulonnais. De fonds étatiques et privés qui proviennent du pétrole, de l’eau, de l’énergie et qui sont portés par un homme d’affaires tunisien très important (Mohamed Ayachi Ajroudi). Il y a une banque privée d’affaires qui est mandatée pour faire une offre de rachat à M. McCourt.»

Une annonce suivie de chiffres sortis dans la presse qui laissaient place aux rêves les plus fous. Une somme globale (prix du rachat, passif et mercato) de l’ordre de 700 millions d'euros qui aurait été déposée à la banque Rotschild, qui d’ailleurs a nié l’information.

Mais alors qu’en est-il vraiment de tout ça ? Oui Mourad Boudjellal, qui avait initialement l’envie de reprendre le Sporting Club de Toulon (National 2), est bien à la tête d’un projet avec à sa tête l’homme d’affaires tunisien. Ce dernier, qui a rapidement été placé dans la catégorie «non sérieux» par les dirigeants phocéens et les instances du football français, serait d’ailleurs cité dans plusieurs affaires.

«très méditerranéen»

Le créateur des éditions de bandes dessinées Soleil Productions, qui a été contacté par l'Elysée (on sait d'ailleurs qu'Emmanuel Macron est un grand fan de l'OM) pour en savoir plus sur ses envies, a également bien pris contact avec Louis Acariès, ancien conseiller de l’OM à l’époque du regretté Robert Louis-Dreyfus et qui avait notamment fait venir Pape Diouf. L’ancien boxeur (champion d’Europe dans les années 1980) a d’ailleurs déjà parlé en démentant la somme de 700 millions d’euros annoncée.

Ce dimanche, le JDD indique qu’une banque d’affaires doit bien être mandaté la semaine prochaine pour préparer une offre et commencer des discussions avec Frank McCourt. L’hebdomadaire précise aussi que les nouveaux investisseurs se seraient déjà mis au travail et qu’une dizaine de personnes seraient déjà prêtes à travailler. Le poste de directeur sportif aurait même déjà trouvé preneur.

En tout cas, le projet de Mourad Boudjellal, qui se veut «très méditerranéen» et qui se serait formé en février avant le confinement et la crise sanitaire dûe au coronavirus, devrait toucher les fans marseillais. Sa réussite avec Toulon et son aura ne peuvent que plaire.

Reste que Jacques-Henri Eyraud, actuel président de l’OM, a indiqué samedi que me club n’était «pas à vendre». Mais en tout cas, celui qui avait également des vues sur l’Athletico Marseille et a été approché par l’AS Cannes vient de mettre une pression supplémentaire à JHE et McCourt, qui sont de plus en plus poussés vers la sortie par les fans marseillais.

L’Américain, qui avait acheté l’OM pour 45 millions d’euros à Margarita Louis-Dreyfus en 2016, est-il réellement vendeur ? Fera-t-il comme avec la franchise de baseball des Los Angeles Dodgers qu’il avait réussi à vendre pour 2 milliards de dollars au groupe Guggenheim Baseball Management ?

