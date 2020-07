FC Barcelone : Fin de saison pour Antoine Griezmann privé de Ligue des champions ?

C’est un nouveau coup dur dont Antoine Griezmann se serait passé volontiers. Victime d’une lésion musculaire au quadriceps droit, l’attaquant français va manquer les deux derniers matchs de Liga avec le FC Barcelone et sa participation au 8e de finale retour de la Ligue des champions est très incertaine.

Sa sortie à la pause lors du succès étriqué, samedi, sur la pelouse de Valladolid (0-1) ne présageait rien de bon. «Il est sorti parce qu’il a ressenti une gêne, c’est lui qui a demandé à sortir. On verra bien ce qu’il a», avait expliqué son entraîneur Quique Setien à l’issue de la rencontre. Le verdict est tombé avec les examens passés ce dimanche.

Si la durée de son indisponibilité n’a pas été communiqué, le champion du monde est d’ores et déjà forfait pour les deux dernières rencontres en championnat face à Osasuna jeudi et Alavés dimanche. L’objectif du Barça est qu’il soit remis sur pieds pour affronter Naples le 8 août prochain au Camp Nou. Mais sa présence est loin d’être assurée.

Cette blessure arrive au pire des moments pour Antoine Griezmann, qui connait une première saison compliquée en Catalogne. Arrivé l’été dernier pour cinq ans et 120 millions d’euros en provenance de l’Atlético Madrid, le natif de Mâcon, 15 buts et 4 passes décisives en 46 matchs toutes compétitions confondues , peine à trouver sa place dans le collectif du Barça, malgré son splendide but inscrit dimanche dernier contre Villarreal.

En raison de ses performances décevantes, il avait même pris place sur le banc des remplaçants plusieurs fois depuis la reprise de la Liga et Quique Setien avait été jusqu’à le faire entrer en jeu à la 90e minute face son ancienne équipe le 30 juin dernier. Une décision qui n’avait pas manqué de susciter la colère de son entourage et de remettre en question son avenir à Barcelone.

Les choses s’étaient quelque peu aplanies, après notamment une réunion avec ses dirigeants qui l’ont renouvelé leur confiance, mais cette absence, surtout si elle venait à se prolonger, risque de ne pas arranger sa situation.