Ligue des Champions : la soirée cauchemardesque de Raphaël Varane

Le défenseur est fautif sur les deux buts encaissés par son équipe du Real Madrid. Le club espagnol a ainsi été éliminé de la plus prestigieuse des coupes européennes par Manchester City.

Raphaël Varane était pourtant très attendu vendredi soir lors de la 8e de finale retour de Ligue des Champions. D’autant que son coéquipier en défense centrale, l’Espagnol Sergio Ramos, véritable «patron du Real», était absent car suspendu pour le match.

Le cauchemar de notre Français débute à la 9e minute. Il perd le ballon alors qu’il tentait de le dégager, mais les Mancuniens en profitent et marquent une première fois grâce à Raheem Sterling.

«Je n'ai pas d'explications»

Plus tard, à la 68e minute, c’est par une tête complètement hasardeuse à destination de son gardien que Raphaël Varane offre un second but à Manchester City. Le score est de 2-1 pour les Anglais, comme au match aller. Conséquence : le Real Madrid est éliminé en 8e de finale de la Ligue des Champions pour la deuxième année consécutive.

Raphaël Varane a rapidement évoqué sa responsabilité dans cette défaite à la suite de la rencontre : «Cette défaite est pour moi. Parfois, tu peux échouer. Aujourd'hui, j'ai échoué, et je dois l'assumer. Je n'ai pas d'explications pour ces erreurs.» Et de rajouter : «C'est une nuit compliquée pour moi. Je dois assumer mon rôle dans les bons comme dans les mauvais moments. Il ne faut pas ruminer cela. Tous savent que je suis triste. Il faut avoir du caractère pour revenir plus fort, mais cela va être une nuit compliquée.»

Jusque-là, le champion du monde français réalisait une saison sans accroc. Lui dont l’équipe n’avait pris que 25 buts cette saison, meilleur total en Europe. Mais il a suffi d’un instant de faiblesse, au mauvais moment, pour ternir une saison où le Real Madrid était déjà sacré champion d’Espagne. Le doublé ne sera pas pour cette année.