Milan-Sanremo 2020 : la «Primavera» à l’heure d’été

La course cycliste mythique de Milan-Sanremo, qui se déroule habituellement au printemps, se dispute ce samedi avec un nouveau parcours et par conséquent une météo très différente que les années précédentes.

Reportée de 5 mois pour cause de pandémie de Covid-19 qui a touché la planète et très fortement l’Italie, cette 111e édition du «Monument», qui verra 27 formations s’affronter - deux de plus que d’habitude -, se disputera sous une forte chaleur (30 degrés environ), soit beaucoup plus qu’en plein mois de mars.

Mais ce n’est pas tout, le tracé de ce Milan-Sanremo, dont le tenant du titre n’est autre que le Français Julian Alaphilippe qui avait réalisé une année 2019 exceptionnelle, a été rallongé de 8 kilomètres - plusieurs municipalités ont refusé le passage de la course - pour atteindre un parcours total de 299 kilomètres ! De quoi rendre les choses assez compliquées pour un peloton qui n’a pas forcément beaucoup de courses au compteur. La saison n’ayant seulement repris que depuis quelques jours.

Par conséquent, les favoris ne sont pas nombreux si l’on tient compte de la forme actuel. Wout van Aert (Jumbo-Visma), vainqueur samedi dernier des Strade Bianche, fait figure de favori naturel. Mais il n’est pas le seul. Arnaud Démare (Groupama-FDJ), vainqueur de Milan-Turin et de l’édition 2016, sera lui aussi un prétendant à la victoire finale. D’autres sprinteurs seront à suivre comme l’Australien Caleb Ewan (Lotto Soudal), l’Italien Elia Viviani (Cofidis) ou encore le Colombien Fernando Gaviria (UAE Emirates).

Il faudra bien évidemment surveiller les «gros» du peloton comme l’Italien Vincenzo Nibali (Trek-Segafredo), vainqueur en 2018, le Polonais Michal Kwiatkowski (Ineos), vainqueur en 2017, le Néerlandais Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix) ou encore le Slovaque Peter Sagan (BORA-hansgrohe). Ce dernier n’a d’ailleurs jamais encore remporté Milan-Sanremo.