PSG-Atalanta : Alejandro «Papu» Gomez, le capitaine flamme

L’Atalanta Bergame se présentera mercredi face au PSG avec un effectif peu connu du grand public. Comme son capitaine, Alejandro Gomez dit «El Papu».

Vif, technique, puissant et gaucher, l’Argentin fait partie de ce type de joueurs qui ne font pas de «très grande carrière» (dans le sens où ils ne jouent pas dans les grands clubs et remportent de grands titres) mais auxquels on s’attache et s’identifie facilement.

Agé de 28 ans, celui qui a été formé à l’Arsenal de Sarandi, avant d’évoluer une saison sous les ordres d’«El Cholo» Diego Simeone à San Lorenzo, est considéré comme l’un des meilleurs joueurs du championnat italien. Après une première aventure passable du côté de Catane (2010-2013), Alejandro Gomez a pris la direction de l’Ukraine pour une petite saison (Kharkov), avant de revenir en Serie A pour s’imposer.

Il rejoint l’Atalanta Bergame en juin 2014 et va grandir et éclore avec le club bergamo. En 2016-2017, il réalise la meilleure saison de sa carrière (16 buts en 37 matchs) avec en prime une quatrième place en championnat. Avec la Dea (La Déesse), «Papu» découvre l’Europe d’abord via la Ligue Europa (Lyon et Nabil Fékir s’en souviennent encore), puis la Ligue des champions cette saison.

Disque d'or et Reine des neiges



Le leader technique de l’équipe de Gian Piero Gasperini est impliqué dans 26 buts cette saison (8 buts + 18 passes décisives). Pour rappel, l’Atalanta Bergame compte 115 réalisations dans l'exercice 2019-2020.

«Leur n°10, Gomez, est toujours très libre de se déplacer. Il essaie toujours de combiner avec un autre joueur dans les petits espaces, a confié Thomas Tuchel, le coach du PSG, au sujet de l’Argentin. Ils aiment jouer des deux côtés avec leurs ailiers, centrer et frapper de loin. On devra donc continuer à être sérieux en défense pour ne pas encaisser de but.»

Mais en plus d’être un super joueur, Alejandro Gomez est aussi un homme qui vit pleinement sa vie. Disque d’or en 2017 pour son tube «Baila como el Papu», il a aussi célébré l’anniversaire de sa fille en arborant sur son brassard un personnage de La Reine des neiges lors d’un match contre le Chievo Vérone en 2017. Un «Papu» poule mais redoutable.