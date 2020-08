PSG-Atalanta : Gian Piero Gasperini, la reconnaissance tardive

Gian Piero Gasperini, actuel entraîneur de l’Atalanta Bergame, qui affronte mercredi le PSG en quart de finale de la Ligue des champions, est un entraîneur réputé pour ses idées mais qui a eu une reconnaissance assez tardive.

A 62 ans, le technicien italien, qui a connu plusieurs clubs, est en effet reconnu à sa juste valeur. Et pourtant cela aurait pu intervenir beaucoup plus tôt. Il y a très exactement huit ans.

Après un sublime mandat au Genoa (2007 et 2010), qu’il fera remonter en Serie A en terminant 3e de 2e division derrière la Juventus Turin de Didier Deschamps et Naples, Gian Piero Gasperini commence alors à se faire un nom. Le style de jeu de son équipe impressionne et régale les fans de football. Et si son aventure se termine mal à Gênes (il est débarqué pour mauvais résultat), il a pris du galon.

Bâtisseur dans l'âme



C’est donc logiquement qu’en juin 2011, après une saison chaotique (Rafael Benitez et Leonardo se sont succédés sur le banc), que l’Inter Milan décide de le recruter. Sauf que Gasperini ne tiendra que cinq petits matchs (4 défaites, 1 nul) et sera limogé dès le mois de septembre. Un coup d’arrêt pour l’ancien milieu de terrain, qui devient celui qui n'est pas capable d'entraîner les grandes équipes.

Mais l’Italien ne s’est pas laissé abattre et est reparti entraîner ses «petites» formations. D’abord Palerme puis il retournera au Genoa pour un nouveau départ. Puis il rejoindra l’Atalanta Bergame en 2016. Sûrement la meilleure idée pour celui qui est un véritable bâtisseur et qui avait démarré sa carrière d’entraîneur avec les jeunes de la Juventus Turin dont un certain Alessandro Del Piero.

S’il a fait grandir et connaître plusieurs joueurs ( Motta, Boriello, Palacio…), Gian Piero Gasperini s’est aussi révélé par ses idées et son style de jeu. Une tactique, un 3-4-3 immuable à volonté, qu’il n’a jamais véritablement quitté et qui a permis à l’Atalanta de passer du bas de tableau à un quart de finale de la Ligue des champions.