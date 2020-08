PSG-Atalanta : Neymar ressort la coupe iroquoise, Twitter s’enflamme

Neymar a décidé d'arborer sa coupe de cheveux porte-bonheur pour le quart de finale de Ligue des champions opposant le PSG à l’Atalanta Bergame, ce soir à Lisbonne.

L’Atalanta et les autres clubs du Final 8 sont prévenus, l’iroquoise est de sortie. Alors qu’il a déjà montré à plusieurs reprises qu’il faisait de cette Ligue des champions une affaire personnelle (après avoir été critiqué ces dernières années pour ses absences pour cause de blessures), la star brésilienne l’a de nouveau indiqué via un message posté sur Twitter.

«La crête est faite, les lunettes (de nageur) de côté et l’enceinte est en train de charger», a ainsi posté Neymar à quelques heures du choc, en un seul match, contre les Italiens à l’Estadio de la Luz de Lisbonne (Portugal). Une coupe de cheveux qu’il portait notamment en 2011 lors de la victoire en Copa Libertadores avec Santos.

Moicano feito, julliete separada e a caixinha de som carregando. — Neymar Jr (@neymarjr) August 12, 2020

Mais pourquoi la refaire ? Tout est parti d’un hashtag lancé au Brésil, #NeymarDeMoicanoNaChampions, demandant à l’ancien joueur du FC Barcelone de refaire cette coupe de cheveux qu’il a souvent fait lors de ses grands matchs.

Le hashtag est devenu viral à tel point que même l’attaquant brésilien d’Everton Richarlison a posté la photo de Neymar (de l’époque) avec l’iroquoise. Et sur Twitter, les fans ont suivi, nombr d'entre eux remplaçant leur photo de profil par celle de Neymar en mode iroquois.

Alors porte-bonheur ? Réponse dans quelques heures.