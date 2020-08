Transferts : Lionel Messi prêt à quitter Barcelone dès cet été ?

Une révolution à venir à Barcelone ? Humilié par le Bayern Munich en quarts de finale de la Ligue des champions (8-2), le club catalan risque de connaître de prochaines heures très agitées avec notamment à gérer le cas de Lionel Messi, qui réfléchirait sérieusement à un départ selon les médias espagnols.

L’Argentin n’a pas du tout apprécié la déroute subie face au champion d’Allemagne. D’autant qu’elle est venue s’ajouter aux débâcles contre la Juventus Turin, l’AS Rome et Liverpool ces dernières saisons. Et cette claque historique, venue ponctuer une saison sans le moindre titre, pourrait pousser le sextuple Ballon d’or à quitter les Blaugranas dès cet été. Alors qu’il n’a plus qu’un an de contrat avec le Barça, Messi aurait mis la pression sur ses dirigeants et aurait clairement menacé de partir s’il n’y avait pas d’importants changements au sein du club.

Cela passerait par un nouveau changement d’entraîneur avec le renvoi de Quique Sétien, nommé en janvier dernier à place d’Ernesto Valverde, et un renouvellement conséquent de l’effectif. Mais la marge de manœuvre barcelonaise est réduite sur le marché des transferts avec des moyens financiers limités. Ce manque de liquidité pourrait avoir raison de l’envie de renouveau réclamé par Lionel Messi.

A 33 ans, le n°10 du Barça semble n’avoir jamais été aussi proche d’un départ. Mais reste à savoir où il pourrait poser ses valises, lui qui a fait toute sa carrière à Barcelone. Et les clubs susceptibles de pouvoir s’attacher ses services ne sont pas nombreux. En Angleterre, Manchester City a déjà manifesté son intérêt pour «La Pulga», qui pourrait retrouver Pep Guardiola. Mais l’incapacité de la formation anglaise à passer un cap en Ligue des champions pourrait être un frein à un transfert.

En Italie, son nom revient régulièrement depuis plusieurs mois du côté de l’Inter Milan, très intéressé par sa venue. Son arrivée de l’autre côté des Alpes permettrait à l'Inter de concurrencer dans la course au Scudetto la Juventus Turin emmenée par un certain… Cristiano Ronaldo. Des retrouvailles qui promettraient d'être savoureuses.

