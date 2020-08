Barcelone : Eric Abidal limogé de son poste de directeur sportif, Koeman bientôt sur le banc ?

La révolution se poursuit au FC Barcelone. Au lendemain du renvoi de l’entraîneur Quique Setien, Eric Abidal a été remercié, ce mardi, de son poste de directeur sportif.

«Le FC Barcelone et Eric Abidal sont parvenus à un accord pour mettre fin au contrat qui les unissait. Le club souhaite remercier publiquement Eric Abidal pour son professionnalisme, son engagement, son dévouement», a indiqué le Barça dans un communiqué.

Intronisé en juin 2018 à la place de Roberto Fernandez, l’ancien international français n’a lui non plus pas résisté à la déconvenue subie en quarts de finale de la Ligue des champions contre le Bayern Munich (8-2). En janvier dernier, il avait déjà été pointé du doigt pour sa gestion du licenciement de l’ancien entraîneur Ernesto Valverde. Avec d’autres dirigeants, il avait notamment rencontré Xavi, ancien capitaine emblématique du club et actuel entraîneur d’Al Saad au Qatar, pour lui proposer le poste de Valverde, alors que ce dernier était toujours en poste. Une proposition déclinée par Xavi.

Quelques semaines plus tard, il s’était également attiré les foudres de Lionel Messi. Dans un message publié sur les réseaux sociaux, le sextuple Ballon d’or avait sommé Adibal d’«assumer ses décisions» et de «donner des noms», après ces déclarations dans une interview dans laquelle il avait fait porter la responsabilité du licenciement de Valverde aux joueurs.

Après les limogeages de Setien et Abidal, d’autres départs sont à prévoir dans les prochains jours, le club catalan prévoyant des «changements profonds» après la première saison sans le moindre titre remporté depuis 2007.

Le nom du futur entraîneur devrait être dévoilé d’ici à quelques jours. Et l’arrivée de Ronald Koeman semble en bonne voie. L’actuel sélectionneur des Pays-Bas (57 ans) est un ancien joueur du club (1989-1995) à qui il a offert sa première Ligue des champions en 1992, et s’inscrit en droite ligne de la tradition néerlandaise du Barça, sur le banc, après Johann Cruyff (1988-1996) puis Louis van Gaal (1998-2000).

Mais des détails doivent encore être réglés entre Barcelone et Koeman qui négocie son départ avec la Fédération néerlandaise de football. «Oui j'aimerais bien entraîner le Barça, a-t-il confié à la presse néerlandaise. Mais ce sera définitif quand j’aurai signé. Je ne peux rien dire de plus, même si je le souhaite.»