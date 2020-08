Les propriétaires de Manchester City veulent acquérir le club de Troyes

Le City Football Group (CFG), société-mère du club anglais Manchester City, serait en pourparlers pour racheter celui de Troyes, évoluant en Ligue 2 française.

Il s’agirait d’une stratégie visant à renforcer l’influence des Citizens, champion d’Angleterre l’année dernière, au niveau mondial. L'Estac de Troyes deviendrait alors leur club satellite en France.

Selon le Financial Times, les dirigeants du CFG auraient également discuté avec une autre équipe française de deuxième division, Nancy, mais privilégieraient Troyes. Le journal britannique évoque un prix d’achat «autour de millions à un chiffre», soit entre 1 et 9 millions d’euros.

FT Exclusive: Manchester City’s parent is in late-stage talks to buy French second division club ESTAC Troyes for ‘single-digit millions’ of euros https://t.co/kVIcch1BLD pic.twitter.com/XqcZdRmQMh — Financial Times (@FinancialTimes) August 20, 2020

Créé en 2013, le CFG détient déjà des clubs comme New York City FC ou le Sydney FC. Le but, en plus d’étendre sa présence sur l’ensemble du globe, est aussi de pouvoir profiter des jeunes joueurs talentueux qui auront été repérés et recrutés par ces «satellites». Il s’agirait alors de les faire jouer, les revendre, ou pourquoi pas, intégrer les effectifs des équipes partenaires plus prestigieuses, voir même celui de Manchester City.

Propriété du milliardaire Mansour bin Zayed Al Nahyan, membre de la famille dirigeante d’Abou Dabi, Manchester City chercherait également à s’implanter via le CFG en Italie, en Espagne, en Belgique, mais aussi en Afrique et en Asie.