Cinq sportifs qui vont faire la rentrée

Talentueux, dominants, attendus… ces cinq sportifs vont faire l’actualité sportive de la rentrée.

Fabio Quartararo

Le Français Fabio Quartararo, 21 ans, est actuellement en tête du championnat du monde avec trois petits points d'avance sur l'Italien Andrea Dovizioso. Le Tricolore a commencé la saison en boulet de canon : deux pole positions, deux victoires.

Le 19 juillet dernier, sur le circuit de Jerez en Espagne, le prodige est même devenu le premier Français à remporter une course dans la catégorie reine des Grand Prix moto depuis 21 ans et une victoire de Régis Laconi, à Valence en 1999.

Prochaine course : le 13 septembre à San-Marin.

Kylian Mbappé

Finaliste malheureux de la Ligue des champions avec le PSG (défaite 1-0 face aux Bayern Munich), le Français a achevé l'année sur sa faim. Blessé quelques jours avant le Final 8 au Portugal, il n'a pas pu joué les phases finales en pleine possession de ses moyens.

Quelques jours de vacances et Kylian Mbappé (21 ans) va entamer la nouvelle année avec deux rencontres de l'équipe de France. A deux ans de la fin de son contrat, le Parisien a déclaré qu'il restait (pour le moment) dans la capitale.

Cette saison doit lui permettre de montrer qu'il a également franchi un cap avec les Bleus.

Prochains matchs : samedi 5 septembre face à la Suède et mardi 9 septembre face à la Croatie.

Thibaut Pinot

Héros malheureux du Tour de France 2019, Thibaut Pinot (30 ans) revient sur la Grande boucle «endurci» par son abandon déchirant de l'an passé : le grimpeur français, qui se sent «plus fort», a pour objectif de finir «le plus haut possible».

«Ce qui m'est arrivé l'an dernier, ça ne peut pas être pire, en tout cas je l'espère. C'est pour ça que ça m'a endurci encore. Je me sens en confiance et plus fort cette année», a-t-il confié.

Ambitieux, le Franc-comtois s'attend à un «début de Tour cadenassé» par les deux équipes qui dominent le peloton, Ineos et Jumbo, et, selon lui, «c'est en troisième semaine qu'il faudra se montrer offensif». En espérant qu’il ait encore toutes ses chances de triompher d’ici-là.

En route pour le tour ! pic.twitter.com/GIEEFYQhNX — PINOT Thibaut (@ThibautPinot) August 26, 2020

Tour de France : du samedi 29 août au dimanche 20 septembre

Naomi Osaka

La joueuse de tennis japonaise Naomi Osaka (22 ans) a fait grand bruit outre-Atlantique en refusant un temps de disputer la demi-finale du tournoi de Cincinnati, dont les organisateurs ont reporté d'un jour tous les matchs prévus jeudi.

«En tant que femme noire, j'ai l'impression qu'il y a des questions beaucoup plus importantes qui nécessitent une attention immédiate, plutôt que de me regarder jouer au tennis», avait notamment déclarée la numéro 10 mondiale.

«Je ne m'attends pas à ce que quelque chose de radical se produise si je ne joue pas, mais si je peux engager une discussion dans un sport majoritairement blanc, je considère que c'est un pas dans la bonne direction», avait ajouté celle qui est née d’une mère japonaise et d’un père haïtien.

Prochaine rencontre : dispute actuellement le tournoi de Cincinnati

Lewis Hamilton

Lewis Hamilton caracole en tête du championnat du monde (132 points) avec 37 points d’avance sur Max Vestappen. A 35 ans, le Britannique six fois champion du monde est bien parti pour rafler une septième couronne.

Mais depuis le début de la saison, Lewis Hamilton, seul pilote noir de l'histoire de la Formule 1, est également une figure du mouvement antiraciste qui anime actuellement son sport. «Je vais continuer de discuter avec la F1 pour voir ce que l'on peut faire pour continuer d'éveiller les consciences et aider le mouvement», a-t-il récemment déclaré.

Sous son impulsion, sur la grille de départ des Grands Prix depuis le début de saison, les pilotes portent des t-shirts noirs frappés des mots «end racism» (en finir avec le racisme). Le pilote Mercedes a choisi d'arborer également «Black Lives Matter».

Prochaines courses : du 28 au 30 août, Grand Prix de Belgique (Spa-Francorchamps); 4 au 6 septembre : Grand Prix d'Italie (Monza)