Vidéo : l'énorme gifle de Michel Pereira à son adversaire en UFC

Michel Pereira n'aime pas qu'on lui manque de respect. Le Brésilien s'est vengé, la nuit dernière, en assénant, en plein combat, une gifle monumentale à son adversaire.

Et pourtant, il avait prévenu Zelim Imadaev. En plein milieu du troisième round, le «Demolidor» (démolisseur, en portugais) a ostensiblement embrassé la paume de sa main, attendu que le Russe Zelim Imadaev s'approche, puis a déclenché son coup. Et ce n'était pas une petite baffe, mais presque un crochet du droit donné avec la paume.

Une vengeance après la pesée

Le geste de Pereira n'était évidemment pas gratuit. Lors du Weigh-in (la pesée), quelques heures plus tôt, le Brésilien avait reçu une gifle, ou plutôt une petite poussette sur la joue, qu'il avait visiblement eu du mal à digérer.

Things got pretty tasty at the face-offs yesterday!





Pereira and Imadaev are going to go at it in the Octagon #UFCVegas9 | 11pm | BT Sport 1 HD pic.twitter.com/XWZ000ZTzd — UFC on BT Sport (@btsportufc) September 5, 2020

Dominateur, le guerrier de 26 ans ne s'est pas arrêté en si bon chemin. Il a finalement remporté le combat par soumission au cinquième round. Au cours de la conférence d'après match, il a confirmé qu'il avait voulu donner une leçon à Imadaev. «Il ne le refera pas. Il va apprendre qu'on ne peut pas faire ça», a-t-il expliqué devant la presse.

Michel Pereira (@UfcPereira) confirms he made a point to slap Zelim Imadaev during their fight as payback for yesterday's altercation at the weigh-ins. pic.twitter.com/9J1e8MsBD6 — TheMacLife (@Maclifeofficial) September 6, 2020

Son bilan, mitigé, est au total de 23 victoires et 11 défaites en MMA. En UFC, il est désormais à deux victoires et deux défaites.

Mais ce succès, après deux défaites de rang, le relance et lui permet de prouver que, à défaut d'être le plus efficace, il est vraiment un des athlètes les plus spectaculaires du circuit UFC.