Equipe de France : Eduardo Camavinga déjà installé chez les Bleus ?

Pour ses débuts en équipe de France contre la Croatie (4-2) mardi en Ligue des nations, Eduardo Camavinga a fait une entrée remarquée et pleine de promesses.

A la 63e minute de jeu, le jeune milieu de terrain de Rennes est devenu à 17 ans, 9 mois et 29 jours le troisième plus jeune joueur de l’histoire de l’équipe de France derrière Julien Verbrugghe (16 ans et 10 mois en 1906) et Maurice Gastiger (17 ans et 4 mois en 1914). Une première sélection et un record qui ne l’ont absolument pas impressionné.

En 30 minutes, Eduardo Camavinga, qui avait été appelé suite au résultat positif au Covid-19 de Paul Pogba, a exposé l’étendue de son talent à celles et ceux qui ne le connaissaient pas encore. Des interceptions, des dribbles, des chevauchées et une frappe… De quoi montrer à Didier Deschamps qu’à l’avenir il pourra bien compter sur lui.

Alors qu’il fêtera ses 18 ans le 10 novembre prochain (peut-être lors d’un nouveau rassemblement avec les Bleus), celui qui est né en Angola de parents congolais et qui a été naturalisé en automne 2019 ne cesse de gravir les échelons à une vitesse grand V. Premier match de Ligue 1 à 16 ans et 4 mois, premier but huit mois plus tard, première participation en Ligue Europa au même âge et désormais international français, Camavinga (1,82 m, 68 kg) impressionne par sa maturité.

Reste désormais à savoir s'il fera son retour en Bleus en octobre lors de la prochaine trêve internationale. Au milieu de terrain, les Tricolores ont un véritable vivier. Entre Kanté, Nzonzi, Sissoko, Pogba, Tolisso, compliqué de se faire une place. Mais Camavinga a frappé fort et a marqué les esprits. Lui est jeune et n'a pas de pression contrairement aux autres joueurs cités.

«J’ai souvent joué avec des plus vieux, ça m’a sûrement permis d’acquérir une maturité avec les plus anciens, a confié le joueur. Revenir, oui, mais d’abord je vais me concentrer avec le club parce qu’on a un match dimanche et après je me concentrerai sur la sélection si je suis appelé.» Il a déjà les réponses d'un joueur d'expérience. Prometteur à plus d'un titre.