Dix ans après, LeBron James propulse les Lakers en finale

Portés par un LeBron James de gala, les Los Angeles Lakers se sont qualifiés pour la finale NBA, dix ans après la dernière, en éliminant Denver, samedi soir.

Les coéquipiers du «King», auteur d’un triple double incroyable (38 pts, 16 rbds, 10 passes), ont battu les Nuggets (117-107) pour remporter leur duel en finale de la conférence Ouest dans la bulle d’Orlando. «Qu’on ne vienne pas me dire que LeBron James n'est pas le MVP de cette ligue après une telle performance qui emmène les Lakers en finale!», a d'ailleurs tweeté l'illustre meneur, ravivant le débat sur le trophée de meilleur joueur de la saison tout récemment attribué à Giannis Antetokounmpo, à l'issue d'un vote qui avait vexé LBJ.

Lors de cette 32e finale NBA de leur histoire, les Lakers (16 titres) tenteront d’égaler le record des Celtics en finale. Ils affronteront le représentant de la conférence Est, soit Miami soit Boston qui se rencontrent dimanche pour leur 6e match (3-2 pour le Heat).

HIGHLIGHTS: @KingJames erupts for 38 pts, 16 reb and 10 ast to lead the Lakers to the NBA Finals pic.twitter.com/RAvcnqd2d0

