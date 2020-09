Ligue des champions : quel chapeau pour le PSG, l'OM et Rennes ?

Le tirage au sort de la Ligue des champions 2020-2021 aura lieu jeudi. Il concernera le PSG, l’OM et Rennes qui n’ont pas été logés à la même enseigne et ne se retrouvent pas dans le même chapeau.

Finaliste de la dernière édition (défaite contre le Bayern Munich, 1-0), le club de la capitale se retrouvera une nouvelle fois dans le chapeau 1 aux côtés des grands favoris (Bayern, Real Madrid, Liverpool, Juventus, Zénit Saint-Pétersbourg, Porto et Séville qui a remporté la Ligue Europa) en tant que champion de France.

Les Parisiens éviteront ainsi plusieurs grosses écuries lors de ce tirage au sort de la phase de poules. Mais l’OM, qui retrouve la Ligue des champions pour la première fois depuis 2014 (et son fameux 0 pointé dans un groupe comprenant Arsenal, Naples et Dortmund), et le Stade Rennais, pour sa première en C1, n’auront pas cette chance.

Ainsi, Rennes est assuré de se retrouver dans le chapeau 4 et devrait donc hériter d’un assez gros tirage. Pour Marseille, cela se jouera entre le chapeau 3 et le 4. Tout dépendra des derniers résultats des barrages qui se déroulent mardi et mercredi. Les Phocéens suivront notamment trois rencontres (Omonia Nicosie-Olympiakos, Salzbourg-Maccabi Tel Aviv et PAOK Salonique-Krasnodar) qui pourraient tourner en leur faveur.

Les chapeaux en attendant les barrages

Chapeau 1

Bayern Munich

FC Séville

Real Madrid

Liverpool

Juventus Turin

Paris Saint-Germain

Zénit Saint-Pétersbourg

FC Porto

Chapeau 2

FC Barcelone

Atlético Madrid

Manchester City

Manchester United

Shakhtar Donetsk

Dortmund

Chelsea

Ajax Amsterdam

Chapeau 3

RB Leipzig

Inter Milan

Lazio Rome

Atalanta Bergame

Lokomotiv Moscou

Olympique de Marseille

Club de Bruges

Mönchengladbach

İstanbul Başakşehir

Chapeau 4

Rennes

Il reste six vainqueurs des barrages pouvant prendre place dans les chapeaux 3 et 4.