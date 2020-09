Neymar doit 34 millions d'euros au fisc espagnol

Neymar a été placé sur la liste noire du Fisc espagnol pour une dette dépassant les 34 millions d’euros, selon un document officiel énumérant les mauvais payeurs publié mercredi sur le site du Trésor public espagnol.

Le nom de la star brésilienne apparaît ainsi parmi des milliers d’autres sur une liste de «débiteurs» auprès des finances publiques espagnoles, pour un montant de 34.624.268,60 euros, faisant de lui le particulier ayant la dette la plus importante auprès du Trésor public espagnol, selon le document consulté par l'AFP.

Le Trésor public, qui a confirmé que Neymar apparaissait pour la première fois sur cette liste noire, n'a en revanche pas précisé à quoi correspondait cette dette et si elle était liée à son transfert en 2013 au Barça, mais a indiqué qu'il fallait remplir plusieurs critères comme le dépassement de l'échéance pour payer la dette ou encore l'absence de règlement en décembre 2019 pour figurer parmi ces mauvais payeurs.

Alors qu’il saura ce mercredi soir s’il est suspendu ou non pour propos racistes et homophobes envers le Japonais Hiroki Sakai et l’Espagnol Alvaro Gonzalez lors du Classique PSG-OM (0-1), Neymar se retrouve une nouvelle fois dans de sales draps.

Mardi soir, La Cadena Ser avait dévoilé la séquence d’une altercation entre le Brésilien et le Japonais. Et les images semblent confirmer, lecture labiale à l’appui, qu’il aurait bien traité le Marseillais de «chino de mierda» («chinois de merde»).