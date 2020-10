Roland-Garros 2020 : Novak Djokovic veut supprimer les juges de lignes

Révolution dans le tennis ? Alors que le débat agite le monde de la petite balle jaune, Novak Djokovic s’est montré favorable à l’instauration de la technologie pour remplacer les juges de ligne. Et la voix du numéro 1 mondial pourrait peser.

Il n’est pas le premier à prendre cette position. Avant lui, Dominic Thiem, Stefanos Tsitsipas ou encore Denis Shapovalov s’étaient déjà exprimés en faveur des systèmes de technologies comme le Hawk-eye. Et, sûrement conscient de son poids sur le circuit, le Serbe en a remis une couche avec une position très ferme.

«La technologie est tellement avancée à l’heure actuelle que je ne vois pas pourquoi on devrait se reposer sur des juges de ligne sur le court», a-t-il déclaré à l’issue de sa qualification pour les 8e de finale à Roland-Garros, où l’arbitrage est pointé du doigt.

Pour lui, les tournois devraient prendre exemple sur Cincinnati et l’US Open. «Je ne vois pas pourquoi les tournois, dans le monde entier, n’utiliseraient pas la technique que nous avons au tournoi de Cincinnati et de New York», a ajouté Djokovic, toutefois conscient «que la technologie coûte cher» et que le problème est avant tout «économique».

Mais il est persuadé que la vidéo devrait être généralisée à plus ou moins long terme. «J’ai l’impression que nous nous dirigeons vers cela, tôt ou tard. Il n’y a aucune raison de garder les arbitres de ligne», a-t-il assuré. Et ce serait un bon moyen pour lui d'éviter de connaître la même mésaventure qu’à l’US Open, où il avait été disqualifié après avoir involontairement touché une juge de ligne avec une balle.