Roland-Garros 2020 : Suspicions d’un match truqué ?

Roland-Garros rattrapé par une affaire de paris ? Un match de double féminin du 1er tour du Grand Chelem est dans le viseur des autorités pour avoir enregistré un grand nombre de paris anormaux, provoquant l’ouverture d’une enquête, selon le journal allemand Die Welt.

La rencontre concernée a opposé la paire roumaine Andreea Mitu/Patricia Maria Tig à celle russo-américaine Madison Brengle/Yana Sizikova. Et ce sont ces deux dernières joueuses qui seraient dans l’œil du cyclone. Alors que Sizikova était au service dans le 5e jeu de la seconde manche, des sommes importantes de plusieurs milliers d'euros auraient été misées.

Et ce jeu, perdu un peu trop facilement, a donné lieu à un comportement suspect, notamment de la Russe, avec deux doubles fautes grossières au service et un autre point bâclé. Au cours de la rencontre, Yana Sizikova a concédé deux breaks sur six jeux de service.

Si le match a été assez disputé, Sizikova et sa partenaire se sont tout de même inclinées en deux sets (7-6, 6-4). Un revers qui ne fait qu’accroître les suspicions même si les soupçons porteraient davantage sur ce fameux 5e jeu de la seconde manche plutôt que le résultat final.

I was told by several sources that many bookmakers issued alerts for abnormal betting in Sizikova/Brengle match at Roland Garros, Set 2 Game 5, Sizikova on serve to get broken. She got broken to love. This is the video of the game (thanks to @UnArdeal for finding the video). pic.twitter.com/OPSO6hBjJj

— Stefano Berlincioni (@Carretero77) October 1, 2020