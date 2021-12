Portugal : le footballeur le plus riche du monde n'a plus de club

Il n'a plus de club. Débarqué au CS Maritimo en août 2020, Faiq Bolkiah a vu son contrat être résilié, en début de semaine, par le club portugais. Un nouvel échec pour le joueur âgé de 23 ans considéré comme le footballeur le plus riche du monde devant Cristiano Ronaldo, Lionel Messi ou encore Neymar réunis.

Faiq Bolkiah n’est autre que le neveu du sultan de Brunei, Hassanal Bolkiah, dont la fortune est estimée à près de 18 milliards d’euros. Le jeune homme pourrait allégrement profiter de la richesse familiale, et même acheter un club comme le Real Madrid s’il le voulait.

A l’image de son père Jefri Bolkiah, prince de Brunei et frère du Sultan, qui aurait plus de 2.300 voitures dans son garage, avec des Bentley, des Ferrari ou encore des Rolls Royce. Il aurait également dépensé pas moins de 14 millions d’euros pour s’offrir un concert exclusif de Michael Jackson à l’occasion de son 50e anniversaire en 2004. Ancien ministre des Finances, il serait aussi impliqué dans diverses affaires (détournements de fonds, trafic de femmes…).

Mais s’il ne se prive pas d’effectuer certaines folies, Faiq Bolkiah est un véritable passionné de ballon rond depuis sa plus tendre enfance et il a toujours rêvé de devenir footballeur. «Je joue au football depuis mon plus jeune âge, j’ai toujours aimé aller sur le terrain et avoir la balle au pied», avait-il confié lors d’une interview accordé au Sun.

Né à Los Angeles (Etats-Unis), il s’est ainsi envolé très jeune pour l’Angleterre, où il a suivi son éducation dans les plus grandes écoles anglaises et côtoyé les catégories de jeunes de Southampton (2009 à 2013) puis de Chelsea (2014 à 2016). Il a également effectué des essais à Reading et Arsenal avant de finalement pendre la direction de Leicester sans jamais jouer la moindre minute en professionnel avec les «Foxes».

Au terme de son contrat, l’ailier de formation a décidé de rejoindre le championnat du Portugal pour tenter d’enfin lancer sa carrière au plus haut niveau sur l’île de Madère, connue pour être l’île natale de… Cristiano Ronaldo. Mais Faiq Bolkiah a connu un nouveau fiasco puisqu’il n’a pas joué la moindre minute avec la formation lusitanienne avant de voir son contrat, qui courait jusqu’en juin 2022, être résilié d’un commun accord. Dans un communiqué, Maritimo a remercié Faiq Bolkiah pour ses «efforts» et son «dévouement», tout en lui faisant part «de ses vœux de bonheur personnel et professionnel». Reste à savoir où…